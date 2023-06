Beloruska opozicija podpira slovensko kandidaturo

V nadaljevanju preberite:

Volitve v Varnostni svet OZN so zelo pomembne za beloruski režim predsednika Aleksandra Lukašenka v kontekstu geopolitične izolacije Belorusije. Lukašenko potrebuje glas v multilateralni areni, da lahko promovira svojo hipokritsko prorusko politično agendo, je za Delo povedal eden od beloruskih opozicijskih liderjev Pavel Latuško, nekdanji beloruski diplomat in minister za kulturo, ki je bil v odsotnosti obsojen na 18 let zapora.

V Sloveniji imamo zelo malo informacij, kakšna je bila kampanja Belorusije za izvolitev v Varnostni svet OZN. Slovenski diplomati in vrh zunanjega ministrstva so pojasnjevali, da beloruske kampanje na terenu ne zaznavajo, razen v zadnjih tednih, ko je Belorusija aktivirala kampanjo blatenja slovenske kandidature.

Pavel Latuško pravi, da v zadnjem letu predsednika Aleksandra Lukašenka »absolutno nikoli« ni slišal govoriti o beloruski kandidaturi za varnostni svet. »Dobro poznam ministra za zunanje zadeve Sergeja Aleinika. Ni aktiven, nima vpliva v Lukašenkovih strukturah. Zato kandidatura ni prioriteta ne v beloruski notranji ne v zunanjepolitični agendi. Poleg tega moramo razumeti, da je največja skrb Lukašenkovega režima njegovo preživetje. Ukvarjajo se predvsem z vprašanjem, kako bo režim preživel, ko bo Ukrajina zmagala v vojni,« pomen kandidature za beloruski režim pojasnjuje sogovornik.