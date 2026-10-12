Koliko bi se lahko pocenila goriva? Bruselj dal Sloveniji zeleno luč

Evropska komisija je podprla slovensko zahtevo za začasno znižanje trošarin na bencin in dizel pod minimalno raven, ki jo določa evropska zakonodaja. Če bo predlog potrjen, bo Slovenija lahko šest mesecev uporabljala nižje trošarinske stopnje, s čimer bi lahko dodatno ublažila posledice visokih cen goriv. Evropska komisija je 9. oktobra predstavila predlog izvedbenega sklepa sveta EU, s katerim bi Sloveniji dovolili znižanje trošarine na neosvinčeni bencin s sedanjih 41,759 centa na 21,95 centa pri litru. Pri dizlu bi se trošarina lahko znižala s 33 na 22,5 centa pri litru. Predlog je odgovor na zahtevo slovenskih oblasti, ki so jo evropski komisiji poslale 31. julija. Slovenija želi z ukrepom ublažiti posledice podražitev naftnih derivatov, povezanih z zaostrenimi geopolitičnimi ...