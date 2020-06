Beović: Nevarnost okužbe na Hrvaškem je takšna kot v Sloveniji

V zaprtih prostorih potrebne maske

Včeraj so na območju Slovenije evidentirali sedem novih okužb, povečalo se je tudi število hospitaliziranih obolelih za covidom-19. Teh je po včerajšnjih podatkih sedem, dva sta na intenzivni negi. Včeraj so sicer opravili 1222 testiranj okužb.Infektologinja in vodja strokovne posvetovalne skupine za covid pri zdravstvenem ministrstvuje na opoldanski novinarski konferenci UKC Ljubljana ponovila, da gre pri novih okužbah v Sloveniji za vnose prek meje, predvsem južne. V času začetka dopustovanj je komentirala tudi situacijo na Hrvaškem. Tamkajšnjo situacijo je ocenila za približno primerljivo s slovensko, opozorila pa je na problem sorazmerno nizkih števil testiranj. Zaradi tega nemara obstaja še kakšno neprepoznano žarišče.Tudi na Hrvaškem so nove okužbe pretežno vezane na tujino. Nevarnost, da se okužimo na Hrvaškem, je približno takšna kot v Sloveniji, je dodala, a ob tem ponovila, da odhod na dopustovanje Hrvaškem odsvetuje . Kakšen tamkajšnji dopust bi lahko tudi izpustili, je prepričana.Turizem prinaša večje mešanje ljudi, meni. Nastajajo gneče, denimo v trgovinah in na plaži. Tem situacijam se moramo izogibati in uporabljati zaščitna sredstva, maske in razkužila. Tudi če smo edini, ki to počnemo. Če po povratku zbolimo, je resnično potrebno čim prej k zdravniku, je dodala.Glede situacije v Sloveniji predlaga, da se v zaprtih prostorih nosijo maske. Trenutno priporočilo o nošenju mask v prostorih, kjer ni mogoče vzdrževati ustrezne fizične distance, ocenjuje za dvoumno. Smiselno se ji zdi poenotenje, da se v zaprtih prostorih maske uporabljajo.Prav tako je prepričana o koristnosti čimprejšnje uvedbe prostovoljnih aplikacij, ki bi vsakemu posredovale podatke o tem, ali je bil v stiku z okuženim. Poenotiti bi jih morala vsa Evropa in jih tudi ustrezno predstaviti ljudem.Direktor UKC Ljubljanaje glede na je v situaciji povečanih dnevnih številk novih okužb povedal, da so bistveno bolje opremljeni kot pred prvim valom.