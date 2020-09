FOTO:V minulem tednu 721 okužb, 74 med zdravstvenimi delavci

Na današnji vladni novinarski konferenci vodja svetovalne skupine za covid-19in vladni govorecpredstavljata novosti, povezane z epidemijo novega koronavirusa.Vladni govorec Jelko Kacin je sporočil, da je bilo v prejšnjem tednu opravljenih 18.339 testov, pozitivnih je bilo 721. Kar 74 okužb je bilo med zdravstvenimi delavci. Daleč največ, kar 249 okužb je v osrednjeslovenski regiji. Zadnji teden je bil po številu okužb rekorden. Največ uvoženih okužb je prišlo iz Avstrije in Nemčije.Bojana Beović svari, da se virus bolje prenaša v hladnejših časih, saj se ljudje družijo v zaprtih prostorih. Bati se je tudi še drugih respiratonih bolezni, prvo Beovićeva pričakuje že oktobra, gripo pa po novem letu. Dejavnika, ki vplivata na hitro širjenje virusa, sta tudi odpiranje šol in vračanje z dopustov. Beovićeva poudarja, da je bistveno orožje proti širjenju okužbe zaščitna maska, kljub maskam pa se je treba izogibati tudi druženju v zaprtih prostorih brez varnostne razdalje. Izogibati se treba gneči in si redno umivati roke, je dejala.O odmevnem zapisu uporabnice facebooka, v katerem razkriva nedelovanje osnovnih zdravstvenih storitev , je Beovićeva dejala, da je takšno dogajanje nedopustno. »Bolnika je treba obravnavati glede na njegovo stanje in ne glede na to, ali ima to ali ono okužbo. Vemo, da se moramo ustrezno zaščititi, opremo imamo,« je dejala.