Beović: »Predlagali smo karanteno za vse vstope iz Hrvaške«

Preberite še: Kmalu bistveno strožji režim na meji s Hrvaško

Plaža Zrće. FOTO: Zvonimir Barisin/Cropix

Hrvaška ne ustreza kriterijem za uvrstitev na rdeči seznam

FOTO: Leon Vidic/Delo

Tudi minister Gantar bi karanteno, a čez nekaj dni

Minister za zdravje Tomaž Gantar je, kot piše STA, napovedal, da se popoldne sestane s predstavniki NIJZ in svetovalne skupine za covid-19, nato pa ima še predvideno srečanje s premierjem Janezom Janšo. Kakšne ukrepe bodo sprejeli za zajezitev vnosa okužb novega koronavirusa s Hrvaške, ni želel napovedati. Sam se zavzema za uvedbo karantene, a čez nekaj dni.



»Morali bomo pretehtati in hitro sprejeti odločitev glede na to, da se razmere poslabšujejo in da nas ogrožajo predvsem vnosi, tudi s Hrvaške. Odločitev bo treba sprejeti, preden se začne šola. Kakšna bo, je vedno strokovna in tudi politična odločitev. Ne bi je pa želel vnaprej napovedovati,« je dejal Gantar v izjavi medijem po sestanku s predstavniki Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus).



Gantar meni, da bi bilo smiselno uvesti karanteno za slovenske turiste, ki se bodo vračali s Hrvaške, a jim je vseeno prej treba dati na voljo nekaj dni časa, da se lahko tudi brez karantene vrnejo v državo. »Mislim, da bi bilo čisto tehnično težko izvedljivo, če bi rekli, da je od zdaj naprej karantena za vse. To bi pomenilo več deset tisoč ljudi v karanteni, kar je nemogoče izvesti,« je povedal.



Ob tem je pozval ljudi, ki se vračajo s Hrvaške, naj, če le imajo možnost, nekaj dni ostanejo izolirani, da ne bi ob morebitni okužbi virus nenadzorovano širili naprej. »Še posebej to mora veljati za zdravstvene delavce in vse, ki delajo v domovih za starejše občane,« je izpostavil.

Vodja strokovne posvetovalne skupine za covid pri ministrstvu za zdravjeje za Delo povedala, da je skupina predlagala uvedbo karantene za vse, ki bodo v Slovenijo vstopili iz Hrvaške. Predlog je prišel v času, ko tisoči slovenskih dopustnikov na Hrvaškem in tisti, ki se nanj še nemara pripravljajo, čakajo na odločitev vlade glede režima na slovensko-hrvaški meji.Vlada bi po pričakovanjih lahko sledila enemu izmed treh scenarijev. Uvrstitvi celotne Hrvaške na rdeči seznam s 14-dnevno karanteno za vse, ki bi v Slovenijo vstopali iz nje, uvedbi karantene le za mlade oziroma osebe med 15 in 35 letom starosti ali pa uvedbi karantene le za določena območja Hrvaške.»Predlog strokovne skupine je, da se odredi karantena za vse prihode s Hrvaške, ne le za posebne skupine, na primer za mlade ali pa za ljudi, ki pridejo s točno določenih območij. O tem se je treba odločiti čim prej, da se lahko ljudje vrnejo domov. Po našem mnenju bi morali to uveljaviti, če se gre v to, še pred četrtkom oziroma pred četrtkovo redno sejo vlade,« je povedala Beovićeva.Hrvaška kljub rekordnim številom novih okužb od začetka epidemije, ki jih je tamkajšnji štab civilne zaščite sporočal minuli teden (v petek kar 208 v enem dnevu), ne ustreza kriterijem za uvrstitev na seznam držav s poslabšano epidemiološko sliko. 14-dnevna kumulativna incidenca na 100.000 prebivalcev, ki odraža delež aktivnih okužb glede na število prebivalcev, je trenutno za Hrvaško še kako decimalko pod 30 (namreč 29,3), uradno je za uvrstitev na rdeči seznam potrebno število, ki presega 40.Če bi Slovenija Hrvaško uvrstila na rdeči seznam, bi morale na njem – če se omejimo na Evropsko unijo, številke izhajajo iz statistike Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni v okviru EU – ob Belgiji, Bolgariji, Luksemburgu, Romuniji in delom Španije v okviru Evropske unije pristati še, denimo Malta (Malta), Švedska (37,8), Nizozemska (44, 6), Francija (trenutno 41,2), Češka (30) in Danska (29,2).Vlada je na seznam nazadnje posegla 6. avgusta. Po aktualnih podatkih bi Slovenijo (11,1) uvrstila na vmesni, rumeni seznam.