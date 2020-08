8.45 Plaftorma Booking odpušča na stotine delavcev

8.15 Beović: Težko je že napovedati, kako bo jeseni potekal pouk

Bojana Beović. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

5.00 Montrealski simfonični orkester nastopil na drive-in koncertu na letališču

Pandemija covida-19, ki je močno zmanjšala zanimanje za turistična potovanja, je prizadela tudi spletno platformo za posredovanje počitniških nastanitev Booking. Odpustiti nameravajo četrtino zaposlenih.Pri spletni platformi s sedežem v Amsterdamu, ki zaposluje približno 17.500 ljudi po vsem svetu, niso natančno pojasnili, koliko zaposlenih bo izgubilo delo. Podrobnosti bodo znane v »prihodnjih tednih in mesecih«, so dejali. So pa opozorili, da utegne oditi do 25 odstotkov zaposlenih.Vodja svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović je za STA dejala, da je še prezgodaj napovedovati, po katerem od predvidenih scenarijev se bo jeseni začel pouk, saj se bodo verjetno epidemiološke razmere še spreminjale. Upa pa, da bodo po šolah uspeli individualno omejevati izbruhe, da ne bi bilo treba povsod spreminjati poteka pouka.Epidemiološke razmere so razmeroma mirne, vsak dan je v Sloveniji nekaj novih primerov okužbe, a se pojavljajo v obsegu, ki ga lahko epidemiološke službe na terenu še nadzorujejo. Skrbi pa nas, ali res zaznamo vse primere okužb ali se nam vendarle neopazno ne širi bolezen po državi.Na parkirišču montrealskega letališča so ljubitelji klasične glasbe v sredo lahko v avtomobilih prisluhnili Montrealskemu simfoničnemu orkestru, ki je izvedel dela Beethovna, Ravela in Mozarta, med tem ko so nad njimi vzletala letala. Drive-in koncert s 520 avtomobili v času koronavirusa je imel le eno slabost - veliki avtomobili so nekaterim zastirali pogled na oder.