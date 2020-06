FOTO:Beovićeva odsvetuje pot na Hrvaško, Šter za zdravo pamet

Preberite še: Na Hrvaškem potrdili 30 novih okužb

Andrej Šter: »Hrvaška je varna«

Podatki se dnevno spreminjajo, zato svetujejo ljudem, naj potovanje prilagodijo podatkom, ki bodo veljali v času potovanja.«

Bojana Beović FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Beović: Več je mešanja ljudi, večja je nevarnost okužbe

Infektologinja Bojana Beović ljudem svetuje, naj premislijo, ali v prihodnjih dneh ni morda bolj pametno preživeti proste dni nekje v Sloveniji. Razmere na Hrvaškem sicer ne opisuje kot kritične, pa tudi kot popolnoma varne ne. »Več je mešanja ljudi, večja je nevarnost okužbe,« opozarja Bojana Beović. »Če je pot na Hrvaško neodložljiva, naj ljudje striktno upoštevajo vsa higienska navodila za preprečevanje prenosa okužbe z novim koronavirusom,« svetuje Bojana Beović. Mateja Kotnik

Spremljajte spletni strani NIJZ in MZZ

Andrej Šter: Priporočljivo je, da zberete vse podatke, da bo dopust lep in varen. FOTO: Jure Eržen/Delo

Italija je na listi držav, kamor je možen vstop brez omejitev. FOTO: Vincenzo Pinto/AFP

V Italiji se izogibajte Lombardiji

Pri Italiji imamo posebno omembo Lombardije, kjer zdravstveni podatki niso dobri, zato svetujemo, da se ljudje, ki Lombardijo samo prečkajo, tam ne ustavljajo.

Andrej Šter

Turiste pričakujejo tudi v Dubrovniku. FOTO: Ivan Vuković/AFP

Šter: »Ne tičati doma in ne se bati«

Zaradi povečanega števila okuženih je ljudi spet strah, kako naj ravnajo pri potovanjih v tujino, še posebno, ker so svoj dopust rezervirali v preteklih tednih, ko je že kazalo na umiritev pandemije koronavirusa Vodja konzularnega predstavništva na ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ)pomirja, da ni razloga za strah in paniko, seveda če razmišljate o dopustu na Hrvaškem.»Hrvaška je varna, zanjo ni posebnih omejitev, niti za izstop niti vstop, enako velja za Črno goro. Če greste preko Dalmacije do Črne gore, lahko neovirano prečkate ozemlje pri Neumu v Bosni in Hercegovini, kjer bi sicer potrebovali potni list, toda koridor je možno prečkati samo z osebno izkaznico,« pravi.Zraven opozarja, da drugačna pravila veljajo za ostale države v regiji: »BiH, Srbija, Severna Makedonija in Kosovo so v slabšem položaju, tam je klinična slika problematična, zato po prihodu iz teh držav velja obvezna 14-dneva karantena. Za potovanje tja sicer ni omejitev, ampak naš nasvet je, naj bodo ljudje pozorni in dosledno izvajajo preventivne ukrepe; nošenje mask, medsebojna oddaljenost …«Najpomembnejše je, da se potniki prepričajo, kako je v tistem delu sveta, kamor želijo potovati. »Za posamezno državno so zdravstveni podatki na spletni strani NIJZ , varnostna situacija pa na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve ,« razlaga Šter.Podobno velja za ostalo Evropo. »V Evropski uniji so skoraj vse države stabilne; tako za prihod kot prihod, a posebnosti so pri Portugalski, Nizozemski, Belgiji in Veliki Britaniji in Poljski, saj so te države na rumenem seznamu in niso povsem odprte za vstop,« pravi vodja konzularne službe. »Podatki se dnevno spreminjajo, zato svetujemo ljudem, naj spremljajo objave in naj svoj odhod v tujino ali sprejem gostov iz tujine prilagodijo podatkom, ki bodo veljali v času potovanja.«V razcepu so tudi ljudje, ki so kupili letalske vozovnice za Črno goro ali druge zdravstveno varne države, sedaj pa se stanje okuženih spreminja. Bodo lahko leteli? Kako bo na novi lokaciji? Bodo morali v karanteno? Katere pogoje bodo morali spoštovati? Vprašanj je veliko, a odgovorov bolj malo.»Letalski prevozniki počasi vzpostavljajo letalske povezave, pomembno je, da se pri rezervaciji odločimo za zavarovanje v primeru izredne odpovedi. To morda stane deset ali petnajst evrov več, ampak lahko pomeni povrnitev celotne kupnine, če ne moremo potovati ali če je let slučajno ukinjen,« svetuje Šter. »Države z dobro klinično sliko želijo to prednost ohraniti, zato bo njihov letalski prevoznik skušal ohraniti dobro ime z varnimi poleti.«Posebna zgodba je Italija. Dolgo je bila središče pandemije v Evropi, sedaj se stanje pri naših zahodnih sosedih umirja. Turistov skorajda ni, ampak prav zato je možen ogled številnih znamenitosti brez gneče.»Italija je na listi držav, kamor je možen vstop brez omejitev. Pri Italiji imamo posebno omembo Lombardije, kjer zdravstveni podatki niso dobri, zato svetujemo, da se ljudje, ki Lombardijo samo prečkajo, tam ne ustavljajo, niti v kavarni ali cestninski postaji, saj je to lahko tvegano. Postanek naj raje opravijo prej ali kasneje,« opozarja Šter.Marsikdo ima drugačne potovalne cilje in razmišlja o oddaljenih kontinentih, vendar vodja konzularne službe svetuje temeljit premislek. »Pri potovanjih na daljše razdalje je problem predvsem Južna Amerika, kjer ni države v dobri kondiciji, tudi marsikje drugje je bolezen prisotna, zato ne predstavljajo varne destinacije. Sredozemlje je v slabi koži, Egipt, Turčija, Tunizija in Maroko si prizadevajo za boljše zdravstveno stanje, ampak ta trenutek še niso primerne za potovanje. Ljudje naj spremljajo naše spletne strani in medije, da imajo prave podatke v času potovanja,« odgovarja.A kljub vsemu Andrej Šter svetuje, da je panika odveč, a previdnost nikakor: »Ne tičati doma in ne se bati. Priporočljivo je, da zberete vse podatke, da bo dopust lep in varen. Potovanje je bogastvo, zboleti na potovanju pa je zelo slabo.«