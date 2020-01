Beseda leta 2019 je podnebje

Mladi v boju za podnebje. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Begunec, evropski prvaki, čebela

Leto in desetletje v znamenju zaimka »they«

Beseda, ki je zaznamovala lansko leto, ni nikakršno presenečenje – podnebje. Srečevali je nismo le v medijskem poročanju, večinoma v povezavi s slabimi novicami, ampak je zapolnila premnoge vsakodnevne pogovore ljudi. V tokratnem izboru znanstvenoraziskovalnega centra SAZU smo prvič dobili tudi kretnjo leta, to je ustava.Besedo so spletni glasovalci (okoli 2000 jih je bilo) izbrali izmed desetih finalistk , to so bile brezogljični, milenijec, nebralec, novinec, podnebje, prisilka, skiro, šarcizem, trgovinska vojna, volk. Strokovna komisija, ki so jo sestavljali predstavniki ZRC SAZU, portala MMC RTVS in Dela, se je zanje odločila na podlagi skoraj 300 predlogov, ki so jih na ZRC SAZU prejeli od začetka leta pa do 20. decembra lani.»Zunaj ožjega izbora so ostale številne besede, ki bi si prav tako zaslužile vsaj omembo, ker so ali prišle v naš jezik v novejšem času skupaj z novimi tehnologijami in družbenimi dogajanji, denimo spletinar, vejpanje, 5G, inkluzija, krivosodje ..., ali pa so starejše, a se je njihova raba iz različnih razlogov letos povečala, na primer ošpice, dobrodelnost,« je povedalaz Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.Med deseterico je prvič tudi beseda, ki jo bo uredništvo Dela izbralo za svojo besedo leta in bo razglašena na nocojšnji prireditvi, kjer bomo izvedeli tudi, katera je Delova osebnost leta.Beseda podnebje je dobila 563 glasov, na drugem mestu je bila beseda šarcizem z 254 glasovi, na tretjem brezogljični.V konkurenco za izbor besede leta, ki imajo v tujini že bistveno daljšo zgodovino kot pri nas, se lahko uvrstijo besede, ki ilustrirajo dogajanje in spremembe v družbi, zlasti kar je novega, posebnega, morda celo enkratnega. Idealno je, da je beseda razmeroma nova. Lahko je tudi besedna zveza, ni nujno, da je v ednini, ne sme pa biti lastno ime.Na ZRC SAZU so besedo leta izbirali četrtič. Leto 2018 je zaznamovala čebela , leto prej besedna zveza evropski prvaki , prva pa je bila beseda begunec . Med lanskimi finalistkami so bile poleg čebele še mikroplastika, skodelica kave, tekstati, sovraštvo, varda, generalka, tipanka, risoroman, orbanizacija.Kot v zadnjih dveh izborih je komisija ZRC SAZU tudi tokrat izzvala k pisanju pesmi leta, ki vsebujejo vse besede iz finalnega izbora. Nova pa bo zapisana ali odkretana pesem na pet predlogov kretnje leta. Pesem leta je napisal, ki se je v njej razglasil za milenijca, ki plane na vsak natečaj.Katere pa so besede leta drugod po svetu? Ameriški slovar ­Merriam-Webster je izbral spolno nevtralen zaimek they, ki se uporablja za označevanje osebe, ki se identificira kot kombinacija moškega in ženskega spola ali kot nobenega.Zaimek so izbrali tudi v ameriškem dialektološkem združenju (American Dialect Society), to je my. Ta beseda je v zadnjem času postala vitalen pokazatelj socialnih trendov in nakazuje osebno izražanje v povezavi s spolno enakostjo, so pojasnili. Nevtralni zaimek they pa je postal njihova beseda minulega desetletja.Oxfordova beseda leta 2019 je climate emergency, izraz, ki označuje razmere, v katerih so nujni ukrepi za zmanjšanje ali ustavitev podnebnih sprememb.Zveza za nemški jezik je za besedo leta izbrala Respektrente, sestavljenko iz spoštovanja in rente. Beseda je nastala ob uvedbi najnižje pokojnine za moške in ženske, ki kljub dolgoletnim zaposlitvam prejemajo le majhne zneske.Avstralski nacionalni slovarski center je izbral besedo voice kot glas avstralskih domorodcev v parlamentu.