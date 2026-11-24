Potem ko so iz Španije prišle novice, da s 1. decembrom uvajajo plačano bolniško odsotnost zaradi menopavze, so nam z ministrstva že v začetku novembra odgovorili, da podobne ureditve trenutno ne predvidevajo. Kot so za Delo pojasnili, veljavna zakonodaja že omogoča bolniško odsotnost zaradi zdravstvenih težav, povezanih z menopavzo.

Tudi na Kliničnem oddelku za reprodukcijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana sedanjo ureditev z medicinskega vidika ocenjujejo kot ustrezno, saj omogoča bolniško odsotnost, kadar ženska zaradi menstrualnih ali menopavznih težav začasno ni zmožna opravljati svojega dela.

Pravice do bolniške ne bi vezali na posamezno bolezen

»Pri oceni stanja je odločilna izrazitost težav, njihov vpliv na delovno zmožnost in narava dela. Ocenjujemo, da je dostopnost do diagnostike in obravnave tovrstnih težav dobra na vseh ravneh.« Pravice do bolniške odsotnosti zato ne bi vezali izključno na posamezno bolezen, denimo endometriozo, saj ima lahko ženska s primarno dismenorejo, torej bolečimi menstruacijami brez ugotovljene organske bolezni, podobno izražene težave kot ženska s potrjeno endometriozo.

»Začasno nezmožnost za delo je zato treba presojati tudi, ko vzrok težav še ni dokončno pojasnjen. Do vnaprej določenega obsega odsotnosti zgolj na podlagi diagnoze smo zadržani tudi zaradi možnosti stigmatizacije in slabšega položaja žensk pri zaposlovanju. Podpiramo individualno presojo in podporo glede na dejanske potrebe.«

Prof. dr. Eva Boštjančič. FOTO: Tomi Lombar

S pomislekom ministrstva, da bi posebna bolniška odsotnost lahko povečala stigmatizacijo žensk in poslabšala njihov položaj na trgu dela, se strinja tudi, predstojnica oddelka za psihologijo na ljubljanski filozofski fakulteti.

Na menopavzo gleda kot na naravno razvojno obdobje v življenju ženske, ne kot na bolezen. Ženske ga doživljajo različno – nekatere skoraj nimajo težav, druge se spopadajo z utrujenostjo, motnjami spanja, vročinskimi oblivi ali težavami s koncentracijo.

»Bojim se, da bi s posebnim uvajanjem bolniške odsotnosti lahko nehote utrjevali stereotip, da so ženske v tem življenjskem obdobju manj učinkovite, manj zanesljive ali manj primerne za zahtevnejša delovna mesta. To pa bi lahko negativno vplivalo tudi na njihove karierne možnosti.«

To po njenem ne pomeni, da morajo ženske resne zdravstvene težave prenašati na delovnem mestu. Kadar zdravstveno stanje onemogoča opravljanje dela, je bolniška odsotnost upravičena, vendar meni, da zanjo že imamo ustrezne mehanizme. Pomembnejša se ji zdita odkrit pogovor o menopavzi in razmislek o prilagoditvah dela.

Menopavza na delovnem mestu: trije različni pristopi Španija : S 1. decembrom uvaja posebno bolniško odsotnost z nadomestilom od drugega dne. Kot smo že poročali v Delu, pravica ne velja za vsa menopavzna stanja, temveč za zdravstvene težave, povezane s sekundarno menopavzno motnjo, ki onemogočajo opravljanje dela. Velika Britanija: Poudarek je na prilagajanju delovnih razmer, izobraževanju vodij in preprečevanju diskriminacije. Od aprila letos lahko delodajalci z najmanj 250 zaposlenimi v Angliji, na Škotskem in v Walesu prostovoljno objavljajo akcijske načrte, ki vključujejo podporo zaposlenim v menopavzi. Ti naj bi spomladi 2027 postali obvezni. Med priporočenimi ukrepi so prožen delovni čas, delo od doma in prilagoditve delovnega okolja. Slovenija: Posebna bolniška odsotnost ni predvidena. Veljavna zakonodaja že omogoča odsotnost zaradi menopavznih težav na podlagi individualne zdravniške presoje.

Španske ureditve ni mogoče neposredno prenesti v Slovenijo

Tjaša Franko. FOTO: Marko Feist

, kulturna antropologinja in soustanoviteljica društva Endozavest, je za Delo pojasnila, da v društvu tovrstne ukrepe podpirajo, vendar je treba upoštevati posebnosti španskega sistema bolniških odsotnosti.

Izpostavila je predvsem vprašanje nadomestila v prvih treh dneh odsotnosti, kar je pomembno z vidika menstrualnih težav, saj so te ciklične in trajajo nekaj dni. Španija s posebno ureditvijo menstrualne oziroma menopavzne odsotnosti deloma zapolnjuje to vrzel.

Že uveljavljena španska ureditev menstrualne odsotnosti je omejena na diagnosticirano sekundarno dismenorejo, ki jo povzročajo obolenja, kot je endometrioza. Ne zajema pa denimo zelo močnih menstrualnih krvavitev ali bolečih menstruacij brez ustrezne diagnoze, čeprav lahko tudi te onemogočajo opravljanje dela.

Tjaša Franko opozarja, da je po dostopnih podatkih v prvem letu po uvedbi menstrualne bolniške odsotnosti to pravico izkoristilo malo žensk, tudi zaradi strahu pred diskriminacijo. Kljub temu je po njenem takšna zakonodaja pomemben premik, saj osvetljuje dolgo spregledana zdravstvena stanja in obolenja žensk.

S prilagoditvami do boljših delovnih razmer

Obe sogovornici poudarjata pomen prilagajanja delovnega okolja. Tjaša Franko med pozitivnimi praksami izpostavlja prožen delovni čas, krajši delavnik, možnost dela od doma, dostopnost menstrualnih pripomočkov na straniščih ter izobraževanje delodajalcev in zaposlenih.

Tudi Eva Boštjančič kot organizacijska psihologinja zagovarja prilagajanje delovnih razmer potrebam posameznika. Veliko je mogoče narediti že z manjšimi spremembami, kot so kratki odmori, ustreznejša temperatura in prezračevanje prostorov, dostop do pitne vode, prilagoditev delovnih oblačil ali začasna prerazporeditev nalog.

»Pomembno je, da se vodja z zaposleno pogovori in skupaj poiščeta rešitev, ki je sprejemljiva zanjo in za organizacijo. Raziskave kažejo, da lahko izrazitejši menopavzni simptomi vplivajo na počutje in delovno zmožnost, vendar to nikakor ne velja za vse ženske. Prav zato potrebujemo individualen pristop, ne pa posploševanja.«

Več pozornosti bi bilo treba nameniti izobraževanju vodij in oblikovanju organizacijske kulture, v kateri lahko zaposleni brez strahu spregovorijo o svojih potrebah.

Zakaj sta zdravje in telo žensk še vedno tako nevidna?

Tjaša Franko se sicer strinja z ministrstvom, da bi posebna ureditev zahtevala celovito presojo, ne pa tudi, da bi nujno prispevala k stigmatizaciji. Pri oblikovanju zakonodaje bi se morali po njenem osredotočati tudi na odpravljanje stigme ter se vprašati, zakaj sta zdravje in telo žensk pri oblikovanju zakonodaje in urejanju javnih prostorov še vedno tako nevidna.

Kot pozitiven zgled je navedla Veliko Britanijo, kjer so se namesto posebnega menopavznega dopusta usmerili predvsem v prilagajanje delovnih razmer, izobraževanje vodij in preprečevanje diskriminacije.

Pri pogovorih z ženskami v Zavodu Herera opažajo, da je perimenopavza na delovnem mestu še vedno pogosto nevidna tema. Ženske o težavah velikokrat ne govorijo odkrito zaradi strahu pred nerazumevanjem, stigmatizacijo ali negativnimi posledicami za kariero. FOTO: Shutterstock

Ženske niso dolžne razkrivati zdravstvenih težav

Tudi v Zavodu Herera, kjer ozaveščajo o perimenopavzi in menopavzi ter med drugim ustvarjajo podkast, posvečen tema življenjskima obdobjema, pozdravljajo ukrepe, ki prispevajo k boljšemu zdravju žensk in dostopnejši obravnavi. Ob španski spremembi se jim zdi pomembno predvsem vprašanje, kako bi bila podobna pravica izvedljiva v slovenskem zdravstvenem sistemu.

Direktorica zavoda Nina Gaspari Mazzini je za Delo poudarila, da je nujno ustvarjati delovna okolja, ki razumejo in upoštevajo potrebe žensk v obdobju perimenopavze in postmenopavze.

»Perimenopavza in zgodnje obdobje postmenopavze lahko skupaj trajata več let, pri nekaterih ženskah pa simptomi v tem času pomembno vplivajo na njihovo počutje, zmožnost opravljanja dela in odnose na delovnem mestu. Zato potrebujemo tudi dolgoročnejše in fleksibilnejše oblike podpore, ne zgolj možnosti bolniške odsotnosti.«

Pri pogovorih z ženskami opažajo, da je perimenopavza na delovnem mestu še vedno pogosto nevidna tema. Ženske o težavah velikokrat ne govorijo odkrito zaradi strahu pred nerazumevanjem, stigmatizacijo ali negativnimi posledicami za kariero.

Ob tem opozarja, »da ne smemo pozabiti, da ženske niso dolžne svojih zdravstvenih težav razkrivati delodajalcem ali sodelavcem, da bi bile deležne razumevanja in ustreznih prilagoditev«.

Čeprav sta menstruacija in menopavza naravna fiziološka procesa, zdravstvenih težav, ki ju spremljajo, ne bi smeli obravnavati kot nekaj, kar morajo ženske preprosto potrpeti. Kot je opozorila tudi Tjaša Franko, menstrualnih bolečin ne smemo normalizirati, saj so lahko znak obolenj, ki zahtevajo ustrezno diagnostiko in zdravljenje.