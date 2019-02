FOTO:Bi se Dejan Židan moral bati evropskih volitev?

Milanu Kučanu je prvak SD povedal, da bo ime novega prvega človeka kulturnega ministrstva najprej sporočil premieru. FOTO: Leon Vidic

Strožje ocene stranke

ALL Evropski poslanki Tanji Fajon bi lahko del glasov odnesla naklonjenost do migrantov. FOTO: Blaž Samec

Padec priljubljenosti. Foto Delo

Kako se bodo izkazali na evropskih volitvah je odvisno tudi od tem, ki bodo prevladovale v razpravah. Če bodo to migracije in populizem, bo za SD slabo.

je ta mesec na barometru priljubljenosti izgubil tri mesta, kar je največ v prvi ligi politikov z vrha lestvice. Tudi pogled skozi daljše časovne obdobje kaže, da mu volivci namenjajo vse slabšo oceno. Podobno je s stranko, ki jo vodi. SD so analitiki še decembra izmerili 10,5-odstotno podporo, po zadnjih anketah ta dosega 5,8 odstotka.Vzrokov za padec podpore je več, v zadnjem času gre tudi za slabo presojo, kako se odzvati v aferi zdaj že nekdanjega ministra za kulturo. Čeprav je bilo, tako viri iz stranke, dogovorjeno, da minister odstopi oziroma bo njegova odstopna izjava sprejeta, se je Židan na presenečenje sodelavcev premislil in Prešičkovo usodo prepustil premieru. Stranka v tem primeru ni izkazala pokončne drže, ampak je stisnila rep med noge. Do njegove odločitve in (pre)medlih medijskih nastopov so kritični tudi v stranki sami. »Predsednik stranke je nosilec različnih pričakovanj in rezervni strelovod. V SD nočem enoumja, pravica kolegov je, da kritizirajo vodstvo, to je lahko dobro za delo stranke same,« komentira prvak SD. Pred dnevi je vznejevoljil tudi, ko mu je povedal, da stranka že ima kandidatko za novo ministrico za kulturo, a mu imena ne bo razkril. »Imena kandidata nisem razkril nikomur, prvi ga bo izvedel predsednik vlade, javnost pa predvidoma v sredo,« napoveduje Židan.Predsednik SD ocenjuje, da so doseženi rezultati stranke na volitvah dobri, a da jim javnost in mediji tega ne priznajo. »Ocenjujejo nas strožje kot stranke, ki imajo krajšo tradicijo. Evropskih volitev se ne bojim, ker listo SD sestavljajo ugledna in prepoznavna imena,« pravi Židan. Listo bodo predstavili v ponedeljek, njena nosilka pa naj bi bila evropska poslanka, znana tudi po svojem pozitivnem odnosu do vprašanja migracij. Tudi njeno zagovarjanje te tematike lahko SD škodi pri rezultatu. »Če bodo na soočenjih prevladovale teme, povezane z migranti in neupravičenim strašenjem ljudi ter populizem, to lahko vpliva na naš rezultat,« se strinja prvak SD.Medtem člani stranke še vedno niso povsem pomirjeni s povolilnim izkupičkom oziroma razdelitvijo ministrskih resorjev. Vprašanje je tudi, kako se ji bo poznala mesna afera, saj je Židan dolga leta vodil kmetijski resor, na temo mesne afere pa kot nekdanji resorni minister in direktor Panvite ta teden ni hotel sodelovati v oddaji Tarča nacionalne televizije. Stranki ni v prid niti reforma oziroma reorganizacija centrov za socialno delo, ki so bila dolga leta pod okriljem njenih ministrov in je bila po nekaterih ocenah izvedena v najslabšem možnem času. Stranka ima zdaj eno evropsko poslanko – Tanjo Fajon. »Če bo rezultat vsaj tak ali boljši, bomo zadovoljni,« napoveduje.Usoda, ki je po zadnjih evropskih volitvah odstopil s položaja predsednika stranke zaradi neuspeha, saj ga je kot nosilca kandidatne liste s preferenčnimi glasovi prehitela drugouvrščena Tanja Fajon, se mu ne more ponoviti. Na listi med kandidati za evropske poslance Židana namreč ne bo.