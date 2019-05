Bi šli na jezikovne poletne počitnice?

Na spletu si oglejte seznam vseh jezikovnih tečajev in spremljevalnih aktivnosti. Foto: IntegralEdu

Če vas zanima več informacij v zvezi s poletnimi jezikovnimi tečaji, se lahko vse dni v tednu oglasite tudi v pisarni agencije Integraledu na Poljanski cesti 22c v Ljubljani, veliko informacij pa je dostopnih tudi na spletu.

Čas teče prehitro, in kot bi mignil, bo tukaj poletje, čas za sprostitev in zabavo. Ko so otroci najbolj sproščeni, pa je idealna priložnost, da osvojijo tudi nova znanja in veščine. Ena izmed bolj priljubljenih poletnih izobraževalnih aktivnosti so tečaji tujih jezikov.Jezikovni tečaji v tujini vašim otrokom (in seveda tudi vam, če si tega želite) omogočajo, da nadgradijo svoje znanje tujega jezika. To je odlična priložnost, da združite prijetno s koristnim in se učite, medtem ko potujete. Francija, Velika Britanija, Nemčija, Avstrija, Italija, Španija, Portugalska, Malta in ZDA so samo nekatere izmed držav, ki jih lahko obiščete in se naučite ali pa le utrdite znanje tujega jezika. Na jezikovne počitnice se lahko odpravi vsa družina, lahko se jih udeležijo odrasli tečajniki, otroci in mladostniki.vsem otrokom in staršem, ki jih zanima več informacij, brezplačno svetuje in pomaga pri izbiri najboljših jezikovnih počitnic za vašega otroka ali za vas. Že več desetletij sodelujejo s prestižnimi šolami iz vse Evrope, vsako leto pa pri izbiri jezikovnih počitnic pomagajo več tisoč otrokom, tudi slovenskim. Na njihovi spletni strani si lahko ogledate seznam vseh jezikovnih tečajev in spremljevalnih aktivnosti.- Ker otrokom, starejšim od 7 let, agencija IntegralEdu zagotavlja popolno varnost in zaščito ter spremstvo pedagoško usposobljenega osebja v šolah, ki je otrokom na voljo 24 ur na dan;- ker so takšni tečaji odlična priložnost, da otroci poleg jezika pridobijo tudi družabne veščine, obenem pa preživijo izjemno zabavne in nepozabne počitnice v tujini;- ker z udeležbo na tečajih otroci lahko izkusijo življenje na šolskem kampusu, spoznajo udeležence z vsega sveta in poleg jezika tudi nove kulture;- ker agencijo IntegralEdu odlikuje več kot 25 let izkušenj in ker ji je svoje otroke zaupalo že na tisoče staršev;- ker se vsi tečaji prilagajajo individualnim željam in potrebam udeležencev. Poleg učnih ur izbranega jezika lahko izberete tudi priprave na opravljanje (mednarodnih) izpitov, priprave za vpis na univerzo v tujini ali pa učenje jezika kombinirate z določenim šolskim predmetom, športom ali hobijem. Za odrasle tečajnike so na voljo tudi posebni poslovni (business) tečaji s poudarkom na pridobivanju poslovnega besedišča.Številne šole, s katerimi sodeluje IntegralEdu, organizirajo posebne jezikovne tečaje , kjer se otroci učijo tujega jezika, hkrati razvijajo svojo osebnost in spoznavajo sovrstnike z vsega sveta. Vsi vemo, da se je jezika najlažje naučiti v državi, kjer se vsakodnevno uporablja. Otroke z zabavnimi igrami, športnimi aktivnostmi in druženjem s sovrstniki iz različnih držav spodbujajo k rabi tujega jezika, tako pa je doseženo optimalno učenje. Medtem ko so otroci na jezikovnih počitnicah, spoznavajo tudi kulturo in znamenitosti gostujoče države. Domov se vrnejo z več znanja in okrepljeno samozavestjo, dobijo pa tudi dragocene izkušnje za življenje.Poleg klasičnih jezikovnih tečajev so na voljo tudi kombinirani kampi, ki poleg učnih ur jezika vključujejo posebne aktivnosti pod vodstvom profesionalnih učiteljev, trenerjev in strokovnjakov.Primeri aktivnosti v kombiniranih kampih:● učenje tujega jezika in nogomet,● učenje tujega jezika in jahanje,● učenje tujega jezika in tenis,● učenje tujega jezika in glasba,● učenje tujega jezika in ples,● učenje tujega jezika in fotografija,● učenje tujega jezika in novinarstvo,● učenje tujega jezika in gledališče.Naj bodo počitnice 2019 nepozabne in obenem poučne.