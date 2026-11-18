Ko je bila pred nekaj dnevi objavljena novica, da je Dars na lažni račun nakazal 1,8 milijona evrov, so se mnogi spraševali, kako lahko veliko podjetje nasede tako očitni prevari.

Toda spletne prevare že dolgo niso več polne slovničnih napak in sumljivih povezav ali »afriških princev«, ki vam zapuščajo dediščino. Današnji prevaranti posnemajo prave poslovne partnerje, uporabljajo domene, ki se od pravih razlikujejo za le eno črko, in pišejo v brezhibni slovenščini.

Prevare so postale tako izpopolnjene, da jih včasih težko prepoznajo celo strokovnjaki za kibernetsko kriminaliteto, zato ni čudno, da nanje nasede nekdo, ki na primer v petek popoldne odgovarja na petdeseto e-sporočilo tistega dne ...

Da bi vam pokazali, kako izpopolnjene so postale prevare, smo pripravili kratek interaktivni vodnik s primeri, posnetimi po resničnih prevarah.

Spodaj vas čaka devet e-poštnih sporočil, kakršna vsak dan prispejo v poslovne in zasebne nabiralnike. Nekatera so pristna, druga ne.

Ali lahko prepoznate prevaranta?