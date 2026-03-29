Poklon Bosne in Hercegovine Slovencu z bosanskim srcem

V mrzlici po volitvah v Sloveniji je skoraj povsem neopazna ostala novica, da je Željko Komšić, član Predsedstva Bosne in Hercegovine, med obiskom Ljubljane prejšnji teden podelil Listino Kulina bana Emilu Šuštarju, nekdanjemu poslovnemu direktorju časnika Delo.

Visoko bosanskohercegovsko priznanje je Šuštar dobil kot izraz hvaležnosti za izjemno solidarnost in nesebično pomoč Bosni in Hercegovini v najtežjih letih njene sodobne zgodovine.

Leta 1943 v Ilirski Bistrici rojeni Emil Šuštar je upokojeni medijski menedžer, ki je osrednji del svoje kariere posvetil časopisu Delu. Med letoma 1985 in 2004 je opravljal funkcijo poslovnega direktorja in člana uprave ter pomembno oblikoval delovanje naše medijske hiše.

Njegov izjemen prispevek pa sega v čas agresije na BiH med leti 1992 in 1995, ko je skupaj s sodelavci iz Dela zagotavljal ključno logistično in finančno podporo sarajevskemu dnevnemu časopisu Oslobođenje.

Kljub temu, da je britanski BBC leta 1992 Oslobođenje razglasil za najboljši časopis na svetu in da mu je uspelo redno objavljati v času vojne, dobesedno s fronte, se je vodstvo sarajevskega časopisa zavedalo, da ne bo moglo več dolgo zagotavljati osnovnih pogojev za delo.

Delo, ki je z Oslobođenjem že vrsto let dobro sodelovalo, je kolegom iz Sarajeva kot prvo ponudil vso logistično pomoč, ki je Oslobođenju tudi med obleganjem Sarajeva omogočila, da je izhajalo vsak dan ter postalo simbol odpora, svobode tiska in profesionalnosti v tistem obdobju.

Spomladi leta 1993 je bilo v prostorih Dela v Ljubljani vzpostavljeno uredništvo Oslobođenja, kjer so imeli novinarji in sodelavci sarajevskega časopisa na voljo vse tehnične in organizacijske pogoje za delo. Šuštar je osebno pomembno prispeval k ustvarjanju teh pogojev, obenem pa je omogočal varne prihode in odhode novinarjev ter pomagal pri zagotavljanju plač in pokojnin za slovenske državljane v Sarajevu.

»Prav zaradi takšne mednarodne solidarnosti je Oslobođenje uspelo preživeti vojna leta, dočakati konec spopadov in ostati trajen simbol poguma ter novinarske integritete,« piše v utemeljitvi priznanja.

Ob podelitvi priznanja je Komšić poudaril, da so Šuštarja Sarajevčani upravičeno poimenovali »Slovenec z bosanskim srcem«, ter dodal, da takšni primeri solidarnosti in prijateljstva predstavljajo trajno in nerazdružljivo vez med Bosno in Hercegovino ter Slovenijo.