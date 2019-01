»Bil je dolgočasen dan, nato je letalo zadelo enega od dvojčkov« (VIDEO)

Eden od prelomnih dogodkov, ki se je novinarjem Dela globoko vtisnil v spomin, je bil zagotovo teroristični napad na ZDA 11. septembra 2001. Kot je pojasnil Veso Stojanov , dolgoletni Delov novinar in urednik zunanjepolitične redakcije, je bil to sprva dejansko dolgočasen dan. Nič posebnega se ni dogajalo, ko so sredi popoldneva pozornost novinarjev pritegnili posnetki na televiziji v uredništvu. »V zunanjepolitični redakciji smo imeli vedno prižgan CNN,« se spominja Stojanov. »Ko smo se že skoraj pripravljali, da gremo domov, smo videli, da se je eno letalo zaletelo v enega od dvojčkov. Kmalu zatem še drugo. In smo takoj vedeli, da se dan ne bo kar tako končal,« pripoveduje.Takratni vodilni so se hitro odločili, da takšen dogodek zahteva nekaj več kot le poročanje v redni izdaji časopisa. Za posebno izdajo so zbrali vse novinarje zunanjepolitične redakcije in preprosto začeli delati. »Do večera smo naredili prvo izredno številko in jo tudi poslali zvečer v kolportažno prodajo po Ljubljani, po gostilnah, po kioskih,« se še spominja Stojanov.Letos Delo praznuje 60. rojstni dan , na kar smo že opozorili na prireditvi v Cankarjevem domu . Tam smo se ob tem, da smo podelili nagrado za Delovo osebnost leta in novinarske nagrade , spomnili tudi bogate zgodovine naše medijske hiše. Vse do maja, ko bomo dopolnili točno 60 let, bomo te spomine delili tudi z vami.