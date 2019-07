Bilo je grozljivo, fantastično in rekordno

Strah nikoli ne počiva. Foto Sandi Kelc

Mnogi si želijo postati zombiji – vsaj za en dan. Foto Sandi Kelc

Vino so prilili kasneje

Ljutomer – Groza in gravž v drugi polovici julija že poldrugo desetletje prihajata počitnikovat v Lotmerk, kot Ljutomeru kljub drugačnim zamislim rojakain ilirskega gibanja vztrajno pravijo domačini. Fantastične filme vedno spremlja nič manj fantastično festivalsko vzdušje.Gotovo najbolj unikaten slovenski filmski dogodek je obiskovalcem že tradicionalno ponudil vse sorte užitkov, filmske, vinske in tiste v spremljevalnem programu. Grossmann je letos s 35 celovečernimi filmi, 12 dokumentarci in 43 kratkimi filmi iz 38 držav sveta postavil rekord, filmske projekcije so tako prvič zavzele še Ormož. V programu o mlačnosti, politični korektnosti in želji po vsesplošnem ugajanju (beri: zaslužku) tudi letos ni bilo ne duha ne sluha.Programski vodja Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vinaje dejal, da se festivala vedno udeleži večina avtorjev prikazanih filmov: »To je naša posebnost. Smisel filmskih festivalov je prav v tem, da lahko spoznaš avtorje.« Dodal je, da je žanrske produkcije v Sloveniji zelo malo: »Kar je škoda. Ti filmi so narejeni za občinstvo. Zdi se mi, da slovenski film na splošno premalo komunicira s svojim občinstvom.« Da bi se to v prihodnosti spremenilo, v sklopu festivala organizirajo filmske in ustvarjalne delavnice.Poleg krvi in solz groze je na festivalu, vendarle je potekal v Prlekiji, teklo tudi vino; svoje mojstrovine so predstavili vinarji. Spremljevalni program je ponudil koncerte, delavnice, razstave, gledališko predstavo, filmski kviz, subkulturno tržnico in zombijevske karaoke, pokusiti je bilo mogoče »prleško kühjo«.Najbolj privlačen del festivala ostaja spektakularni zombie walk, pohod živih mrtvecev po mestnih ulicah. »V sprevodu je vsako leto od sto do sto petdeset maskiranih obiskovalcev, pridružijo se jim tudi tisti brez mask. Veseli nas, da se pohoda udeležuje vse več otrok,« je povedal Horvat.Nekateri dogodki so brez vstopnine, zato prireditelji festivala točnih podatkov o številu obiskovalcev nimajo: »V povprečju jih na vseh festivalskih prireditvah naštejemo okoli 8000, letos smo prišli do številke 10.000. Večina obiskovalcev je iz Slovenije, a jih vse več prihaja tudi od drugod.«Grossmannov festival so ustanovili leta 2005, ob stoletnici slovenske kinematografije. Prav v Ljutomeru so namreč pod rokami dr. Karola Grossmanna le deset let po iznajdbi novega medija nastali prvi metri slovenskega filma. Festival je nastal na pobudo Filmske prakse PLAN 9 in Prleške razvojne agencije ter s pomočjo evropskih kulturnih skladov, v sodelovanju s partnerji in pokrovitelji ga organizira kulturno-turistično društvo Festival Ljutomer.