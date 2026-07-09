  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Biobanka: Zaradi presežene kritične temperature uničeni dve tretjini vzorcev

    Za nadaljnje shranjevanje vzorcev je namreč potreben tekoči dušik. Podjetje GaiaCell pa je pred časom odpovedalo pogodbo z dobaviteljem plina.
    Starši so pred časom zbrali denar za začasno dobavo dušika, vendar se jim z GaiaCellom za dobavo ni uspelo dogovoriti. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Starši so pred časom zbrali denar za začasno dobavo dušika, vendar se jim z GaiaCellom za dobavo ni uspelo dogovoriti. FOTO: Jože Suhadolnik
    STA
    9. 7. 2026 | 12:11
    9. 7. 2026 | 12:24
    3:00
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je sporočila, da je v vseh krioposodah, kjer so vzorci matičnih celic propadle Biobanke, temperatura presegla kritično mejo. »Dve tretjini vzorcev je uničenih,« je danes za STA potrdil direktor JAZMP Momir Radulović.

    JAZMP je v ponedeljek na svoji spletni strani objavila, da je v vseh krioposodah v podjetju GaiaCell, kjer so vzorci matičnih celic, ki jih je hranila propadla Biobanka, temperatura presegla kritično mejo –140 stopinj Celzija. Gre za vzorce, ki jih njihovi imetniki niso prenesli ali darovali.

    Tisoč tristo vzorcev so uspešno prenesli

    To po besedah direktorja JAZMP Momirja Radulovića pomeni, da so vzorci uničeni. Ocenil je, da sta propadli dve tretjini od 4000 vzorcev propadle Biobanke, medtem ko so jih okoli 1300 uspešno prenesli. Natančnih številk pa še nimajo, je poudaril.

    Za nadaljnje shranjevanje vzorcev je namreč potreben tekoči dušik. Podjetje GaiaCell pa je pred časom odpovedalo pogodbo z dobaviteljem plina, saj je prepričano, da bi za to moralo prejeti plačilo.

    Podjetje GaiaCell je po stečaju Biobanke leta 2024 začasno prevzelo vzorce matičnih celic približno 4000 otrok, čeprav ni imelo pogodbe o njihovem nadomestnem hranjenju. FOTO: Dejan Javornik
    Podjetje GaiaCell je po stečaju Biobanke leta 2024 začasno prevzelo vzorce matičnih celic približno 4000 otrok, čeprav ni imelo pogodbe o njihovem nadomestnem hranjenju. FOTO: Dejan Javornik

    Starši so sicer pred časom zbrali denar za začasno dobavo dušika, vendar se jim z GaiaCellom za dobavo ni uspelo dogovoriti. Direktorica Gordana Kalan Živcec je namreč med drugim zahtevala, da plačajo stroške shranjevanja vzorcev za nazaj.

    Odvetnica Hana Hvala iz Odvetniške družbe Vrtačnik, kjer v zadevi Biobanka zastopajo okoli 500 družin, je za STA danes pojasnila, da so njihove stranke v različnih pravnih položajih. »Vsekakor bomo preučili vse možnosti za zavarovanje njihovega pravnega položaja in vložili ustrezne tožbene zahtevke oziroma pravna sredstva,« je komentirala.

    Okrajno sodišče v Domžalah je sicer junija izdalo začasno odredbo, v kateri je odločilo, da je podjetje GaiaCell dolžno zagotavljati dobavo tekočega dušika za vzorce. »Tega ni storilo, ampak je preneslo zgolj vzorce za stranke, za katere smo vložili predlog, česar absolutno ne bi smelo narediti, ker ni imelo dovoljenja,« je dejala Hvala. Po njenih besedah Kalan Živčečeva meni, da je izpolnila sklep sodišča.

    Podjetje GaiaCell je po stečaju Biobanke leta 2024 začasno prevzelo vzorce matičnih celic približno 4000 otrok, čeprav ni imelo pogodbe o njihovem nadomestnem hranjenju.

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Protest

    Ogrožene celice 2500 otrok

    Starši trdijo, da v podjetju GaiaCell onemogočajo ohranjanje matičnih celic.
    Jure Predanič 19. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prenos vzorcev Biobanke

    Gordana Živčec Kalan kazensko ovadena

    JAZMP je imetnike vzorcev večkrat pozvala, naj se z izbranimi družbami dogovorijo za prenos, nadaljnje shranjevanje vzorcev ali uničenje.
    28. 4. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Stečaj

    Po propadu Biobanke starši ogorčeni: za talce postavili matične celice otrok

    Za hrambo celic bodo plačali dvakrat, prvič so že odšteli 2000 evrov.
    Aleksander Brudar 6. 2. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reševanje matičnih celic

    Propad Biobanke: Starši od države zahtevajo, da opravi svojo nalogo

    Javna agencija za zdravila naj v 24 urah izda začasno inšpekcijsko odločbo, ki bo zagotovila varstvo celic, zahtevajo starši otrok, imetnikov matičnih celic.
    Andreja Žibret 26. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Tkivo oktrok

    GaiaCell bo prenehala shranjevati vzorce tkiv otrok propadle Biobanke

    Vzorce bi morala hraniti Celica, ki je pravna naslednica propadle Biobanke.
    31. 7. 2025 | 17:02
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Popolna poročna pesem: Rad bi te držal za roko

    Paul McCartney je mladoporočencema Taylor Swift in Travisu Kelceju zapel legendarno skladbo, ki je sprožila svetovno beatlomanijo.
    8. 7. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Nad njo se je izživljal devet ur

    Poleg nasilništva so staremu znancu očitali še druga dejanja, kazen pa je bila nižja od predlagane.
    Moni Černe 8. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

    Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
    8. 7. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Janeza Janšo čaka obnova verodostojnosti

    Velik del slovenske politike je zaveze v Natu dolgo obravnaval neresno, slabše kot nujno zlo.
    Peter Žerjavič 9. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Nova valuta uspešnih podjetij: zdravi in zvesti zaposleni

    Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
    6. 7. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

    Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
    Promo Delo 7. 7. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

    Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
    8. 7. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

    Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
    8. 7. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pametno omrežje ne pomeni manj vlaganj, temveč boljše odločitve

    Uršula Krisper, Elektro Ljubljana: Prednosti sodelovanja v projektih sta učenje od partnerjev in primerjanje rezultatov z orodji, ki jih že uporabljamo.
    Borut Tavčar 9. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Malim in srednjim podjetjem za razvoj kompetenc 14,5 milijona evrov

    Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za vzpostavitev in delovanje 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.
    Milka Bizovičar 9. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    MiCA vlagateljev ne bo odgnala, prečistila bo trg

    Ponudniki kriptosredstev pod strožjim nadzorom, večja varnost za investitorje.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kriptosredstva

    Na evropskem črnem seznamu že več kot 160 podjetij

    Agencija za trg vrednostnih papirjev poziva: preverite svojega ponudnika kriptosredstev, in če nima licence, prenesite sredstva.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    SlovenijaJAZMPraziskavamatične celiceBiobanka

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Drugo
    Tenis

    Đoković lovi št. 25, Sinner junak nove dobe

    Prihajajoči polfinalni spektakel v Wimbledonu privablja izjemnno pozornost. Srb z burnim otroštvom, Italijan odraščal na snegu.
    Siniša Uroševič 9. 7. 2026 | 12:46
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Svetovno prvenstvo v nogometu 2026

    Vodja sodnikov Fife v bran kolegom: Neutemeljene obtožbe nimajo mesta v nogometu

    Collina je po pritožbi Egipta odločno stopil v bran sodnikom na mundialu.
    9. 7. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vzorci matičnih celic

    Biobanka: Zaradi presežene kritične temperature uničeni dve tretjini vzorcev

    Za nadaljnje shranjevanje vzorcev je namreč potreben tekoči dušik. Podjetje GaiaCell pa je pred časom odpovedalo pogodbo z dobaviteljem plina.
    9. 7. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nordijska kombinacija

    Nemška zvezdnica ostro obračunala s pristojnimi pri MOK

    »Šokirana sem in jezna, ker MOK tepta vse, kar smo ustvarili. Izdaja olimpijske in športne vrednote,« je zmajevala z glavo svetovna podprvakinja iz Planice.
    Miha Šimnovec 9. 7. 2026 | 12:03
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vreme

    Prihaja nov vročinski val, ki bo staro celino spremenil v rdečo cono

    Vročina se bo z zahoda razširila proti srednji Evropi, Italiji, Alpam in Balkanu. Temperature bi lahko zrasle čez 40 stopinj Celzija.
    9. 7. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vzorci matičnih celic

    Biobanka: Zaradi presežene kritične temperature uničeni dve tretjini vzorcev

    Za nadaljnje shranjevanje vzorcev je namreč potreben tekoči dušik. Podjetje GaiaCell pa je pred časom odpovedalo pogodbo z dobaviteljem plina.
    9. 7. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nordijska kombinacija

    Nemška zvezdnica ostro obračunala s pristojnimi pri MOK

    »Šokirana sem in jezna, ker MOK tepta vse, kar smo ustvarili. Izdaja olimpijske in športne vrednote,« je zmajevala z glavo svetovna podprvakinja iz Planice.
    Miha Šimnovec 9. 7. 2026 | 12:03
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vreme

    Prihaja nov vročinski val, ki bo staro celino spremenil v rdečo cono

    Vročina se bo z zahoda razširila proti srednji Evropi, Italiji, Alpam in Balkanu. Temperature bi lahko zrasle čez 40 stopinj Celzija.
    9. 7. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

    Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    MIKova karavana otroškega smeha

    Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

    Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
    Promo Delo 6. 7. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ONAPLUS PODKAST

    »Saj bo minilo!« Je res tako?

    Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
    Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo