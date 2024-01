Biološka ura hitro tiktaka, zamude se ne da nadomestiti

V nadaljevanju preberite:

Slovenska politika se je povsem prenehala ukvarjati z vprašanjem rodnosti. A bi se morala, pravijo redki demografi, ki jih imamo, saj je to eno najpomembnejših vprašanj za delovanje in nadaljnji razvoj vsake družbe. Slovenija je namreč z lanskimi 16.811 porodi, kolikor znaša začasna ocena za leto 2023, zdrsnila na najnižjo točko, odkar obstajajo podatki o rojstvih pri nas. Ko bodo na Statističnem uradu RS, kjer že desetletja sistematično spremljajo rojstva, združili vse podatke – prišteli tudi dvojčke, trojčke in tiste otroke, ki so morda rojeni v tujini, čeprav starši živijo v Sloveniji, odšteli pa novorojenčke mater, ki so prišle v Slovenijo zgolj rodit, živijo pa drugje, bo število novorojenih v lanskem letu predvidoma okoli 17.100. Tudi to je najnižje letno število živorojenih otrok na Slovenskem doslej. Kateri so razlogi zato in kakšni ukrepi so potrebni, da bi imeli mladi več možnosti za otroke?