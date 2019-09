Birokracija zavlekla gradnjo osnovne šole

Črnomelj – Čeprav je bil zaradi katastrofalne toče že pred dobrim letom uničen trakt OŠ Loka s šestimi razredi, dokumentacija za nadomestno stavbo dotrajane šole še ni pripravljena. »Dogovarjanja z ministrstvom so trajala predolgo,« pravi črnomaljski župan Andrej Kavšek, ki napoveduje, da se bo gradnja verjetno začela marca prihodnje leto.



»Razumem, da država iz interventnih sredstev ne bo plačevala nadstandarda,« pravi črnomaljski župan o prvem projektu za temeljito obnovo OŠ Loka, ki so ga imeli pripravljenega – skupaj z gradbenim dovoljenjem – že pred lansko katastrofalno točo. Naravna ujma, ki je v Črnomlju na okoli 4000 strehah različnih objektov povzročila za okoli 20 milijonov evrov škode, je samo še dodatno potrdila, da potrebujejo nadomestno stavbo za OŠ Loka.



Osrednja stavba šole je namreč montažna gradnja iz leta 1967, ki so ji leta 2000 dogradili še prizidek za predmetni pouk s šestimi razredi, ki je bil poškodovan v toči. Gradbena stroka je že leta 2014 jasno povedala, da je stavba dotrajana in energetsko potratna ter da je tudi večji del stare stavbe primeren le za rušenje, saj bi bila obnova dražja od novogradnje.

Interventna sredstva države

Zato odločitev vlade, da po toči zagotovi interventna sredstva za novo OŠ Loka, ni bila presenečenje. Toda občina in šolsko ministrstvo se vse do pred kratkim nista uskladila glede projekta, ki naj bi obsegal 15 učilnic razrednega pouka, štiri specialne učilnice, kuhinjo, jedilnico, kabinete in skupne površine. »Zdaj pripravljamo projektno zasnovo, na podlagi katere se bo naredila recenzija celotnega projekta, tako da bo v skladu z merili in standardi ministrstva,« pojasni Andrej Kavšek.



Župan še pravi, da bo projekt pripravljen v začetku prihodnjega leta, tako da bi konkretna gradbena dela začeli marca. »Kar bo nadstandardno, kot so na primer parkirišča, bo zagotovila občina iz proračuna. Po oceni bo ta znesek znašal manj kot milijon evrov,« pravi Kavšek. Novo šolo, ki bi po prvotnem projektu stala več kot deset milijonov evrov, pa naj bi zdaj zgradili za okoli osem milijonov evrov.

Vožnja v Adlešiče

Starši so dejstvo, da se gradnja letos ne bo začela, sprejeli z razumevanjem, bodo pa na občini poslali dopis, naj postopke čim bolj skrajšajo, tako da bi čim prej začeli gradnjo. Na OŠ Loka pa bodo letošnje šolsko leto organizirali podobno kot lansko po toči, ko so ostali brez šestih učilnic. »Četrti razred, to sta dva razreda po 15 otrok, se bo vozil v podružnično šolo Adlešiče, peti razred, kjer imamo prav tako dva oddelka, pa ima učilnici v srednji šoli,« pravi ravnateljica Damjana Vraničar. Na šoli imajo letos 550 učencev, od tega jih je nekaj manj kot 500 v osrednji stavbi. Našli pa so tudi nadomestne prostore v Črnomlju, kjer bodo čakali na novo stavbo, ki naj bi jo zgradili v letu dni.



S tem pa v občini Črnomelj ne bodo rešili prostorskih težav osnovnih šol in vrtcev, pristavi Kavšek: »Na OŠ Dragatuš, kjer sta vrtec in šola v eni stavbi, bo letos uveden dvoizmenski pouk zaradi pomanjkanja prostora.« Z naložbo, vredno dva milijona evrov, načrtujejo gradnjo novih učilnic, jedilnice in skupnih prostorov, vendar je prioriteta OŠ Loka. Če bo vlada potrdila gradnjo OŠ Loka, bodo sočasno začeli še gradnjo v Dragatušu. »Potrebujemo pa tudi novo stavbo za Vrtec Loka, a vse te naložbe so nujne,« pravi Kavšek, ki ne izključuje, da se bo občina, ki ima letos proračun v višini 15 milijonov evrov, zaradi tako pomembnih naložb zadolžila.