Biti finančno opismenjen

Stanislava Zadravec Caprirolo Foto Osebni arhiv

KARIKATURA MARKO KOČEVAR

Kako pomembno je bitiin opismenjen ter kaj to pomeni? Različne skupine uporabnikov finančnih storitev se s finančnimi odločitvami srečujejo na vsakem koraku: ko se odločamo o smeri študija, ko rešujemo stanovanjski problem, ko izbiramo službo, ko se odločamo o oblikah varčevanja za starost in ne nazadnje pri opravljanju vsakodnevnih nakupov. Zato je, saj bomo le tako na svoji življenjski potiSposobnost sprejemanja premišljenih finančnih odločitev na podlagi razumevanja delovanja denarja in pa tudi sposobnost kompetentnega odzivanja na življenjske dogodke, povezane z vsakodnevnimi finančnimi odločitvami, je torej finančna pismenost. Ena izmed pomembnejših aktivnostije zato, ki je namenjen izboljšanju finančne pismenosti vseh starostnih skupin, saj je finančna pismenost eden izmed pomembnejših temeljev za uspešno življenje in prihodnost vsakega posameznika.In kako je biti »suvereno« opismenjen v digitalnem finančnem svetu, kar je verjetno za starejše še vedno izziv? Področje finančnega poslovanja in izvrševanja finančnih transakcij se hitro razvija tako z vsebinskega vidika, kjer smo priča hitremu razvoju različnih novih finančnih produktov, predvsem instrumentov varčevanja oziroma naložbenih instrumentov, kakor tudi z vidika hitrega tehnološkega razvoja na področju izvrševanja finančnih transakcij, predvsem plačil oziroma digitalizacije plačil. Biti »suvereno« opismenjen v digitalnem svetu je izziv za vse starostne skupine.Se pa med starostnimi skupinami morda razlikuje težišče finančnega opismenjevanja. Posledica hitrega razvoja tehnologije na področju izvrševanja finančnih transakcij – digitalizacije in spremembe v obnašanju strank je med drugim tudi, da se vedno manj transakcij izvrši z obiskom v bančni poslovalnici in vedno več z oddaljenim dostopom ter uporabo različnih spletnih in mobilnih aplikacij.Zato je posebno pri skupini starejših treba več pozornosti posvetiti tudi– ravnanju z računalniki ter računalniškimi in mobilnimi aplikacijami oziroma aplikacijami za oddaljeno dostopanje do izvrševanja finančnih transakcij. Pri tem je zelo smiselnovključujoč tudiČlanice Združenja bank Slovenije in združenje zato izvajajo različne aktivnosti oziroma oblike finančnega opismenjevanja starejše populacije in tudi svojih zaposlenih skupaj z organiziranjem posebnih dogodkov. Je pa skupni izziv različnih deležnikov v prihodnje identificirati še bolj učinkovite poti naslavljanja skupine starejših za zagotovitev čim bolj celostnega opismenjevanja digitalnega poslovanja in ozaveščanja s področja varnosti poslovanja.