Biti v službi domovine je nekaj najbolj plemenitega in častnega

Novi poveljnik sil Slovenske vojske je postal brigadir Uroš Paternus, dosedanji namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske. Pred naskokom na vrh poveljniške hierarhije si je ugled in spoštovanje med kolegi pridobil z dolgotrajnim in uspešnim delovanjem v specialnih enotah.

Na slovesnosti ob dnevu poveljstva sil Slovenske vojske v vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki je poveljevanje silam Slovenske vojske prevzel brigadir Uroš Paternus. Ob prevzemu nove dolžnosti je častnik iz Ribnice poudaril, da je biti v službi domovine nekaj najbolj plemenitega in častnega, je tudi zelo odgovorno in ni vedno lahko.