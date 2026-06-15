Bitka z vremenom se začne pri podatkih

Radarska slika padavin je najbolj znana in med ljudmi največkrat uporabljana aplikacija Agencije RS za okolje (Arso), saj si posamezen padavinski dogodek v povprečju ogleda od 30.000 do 1,5 milijona ljudi. Rekord ogledov so dosegli v štirih dneh leta 2018 ob katastrofalni toči v Črnomlju, ko je radarska slika moči narave imela 92 milijonov ogledov. Toda podatki, ki so potrebni za te prikaze, so le drobci v morju informacij, ki jih vsak dan, nekatere tudi na pet minut, zbirajo v tej ustanovi, jih kontrolirajo, obdelajo in posredujejo naprej ljudem in ustreznim ustanovam. Del te posodobitve je bil financiran tudi iz evropskih sredstev.

Dobre zgodbe Evrope

V meteorološki mreži Arsa je 280 merilnih mest za izvajanje meteoroloških opazovanj in po besedah Mojce Dolinar, direktorice Urada za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo, je to ena največjih merilnih mrež v državi. Vseh merilnih postaj skupaj pa imajo 663, saj imajo poleg merilne mreže za meteorologijo še 203 merilne postaje za hidrološka opazovanja površinskih voda in 139 merilnih postaj za podzemne vode, ki so pri nas kot vir pitne vode v resnici življenjskega pomena. »Imamo tudi posebno merilno mrežo, s katero ugotavljamo kakovost zraka, mrežo merilnih postaj za oceanografsko opazovanje in posebno seizmološko mrežo,« našteva sogovornica.

Podatke dobivajo prek samodejnih merilnih postaj, še ne tako dolgo nazaj so bili za temi meritvami ljudje, ki so podatke natančno in skrbno popisovali in jim jih sporočali. V povprečju dobijo na agencijo vsak dan okoli 700.000 podatkov iz njihove mreže, množica drugih podatkov pa prispe z vsega sveta in z vremenskih satelitov. Na tem področju ni pomembno samo upoštevanje mednarodno določenih standardov, ampak tudi prosto izmenjevanje vseh podatkov med različnimi ustanovami iz različnih držav. »Zavedamo se, kako pomembno je sodelovanje,« pravi Mojca Dolinar, ki je tudi zadovoljna, da imamo pri nas – podobno je v večini držav vzhodne Evrope – prednost, ker meteorologija in hidrologija nista ločeni, ampak »delata skupaj«.

Slovenija z eno bolj gostih merilnih mrež v Evropi

Ko podatki pridejo v njihovo bazo, je prvi korak kontrola. »To je izjemno pomemben del procesa, ko ugotavljamo, ali ni s podatkom kaj narobe. Morda se je na merilni postaji kaj zgodilo in je vplivalo nanj,« razloži sogovornica. Podatke po preverjanju usmerijo naprej: ena veja je priprava vremenske napovedi, kjer vsak dan na podlagi različnih numeričnih modelov pripravljajo napovedi vremena, pretokov rek in stanja morja. Druga pa je zahtevnejša statistična analiza podatkov v daljšem obdobju. »To so zahtevnejše analize in zajemajo daljši niz preverjenih podatkov, ki jih potrebujejo v energetiki, kmetijstvu, gradbeništvu, plovbi.«

Slovenija ima eno bolj gostih merilnih mrež v Evropi zaradi naših zemljepisnih posebnosti. »Smo geografsko območje z veliko vremensko spremenljivostjo. Sosednja Furlanija z zahodnim delom Slovenije spada med območja z največjo gostoto neviht in strel v Evropi,« razloži Mojca Dolinar. Pri nas je vreme zelo raznoliko tudi zaradi izjemno raznolikega terena, saj imamo na dobrih 20.000 kvadratnih kilometrih skorajda vse: od morja, Panonske nižine do Alp. »Tako majhna, a raznolika območja so redka v svetovnem merilu.«

FOTO: Jože Suhadolnik

Napovedovanje vremena je pri nas zahtevnejše, ker imamo na majhni površini mediteranski, alpski in celinski podnebni tip, ki različno vplivajo na dogajanje v zraku (in obratno). Tudi zato potrebujemo tako gosto merilno mrežo, saj je lahko le nekaj kilometrov stran povsem drugačno vreme. Smo pa tudi povirna država s pogostimi hudourniškimi poplavami. »Ob intenzivnih padavinah lahko pri nas kapljica padavinske vode že v enem dnevu odteče iz države,« pove sogovornica dejstvo, ki je izziv za meteorologe in hidrologe.

Iz podatkov, ki jih imajo, lahko napovedujejo vreme za deset dni naprej. »Če se signal za ekstremen dogodek po treh, štirih dneh ne spremeni in še vedno vztraja, lahko napovemo, kaj se bo dogajalo. Kje točno in kdaj, pa je takrat še vedno težko napovedati,« razloži. Majhna sprememba smeri vetra lahko glavnino dogajanja preseli nekaj deset kilometrov stran, kar pomeni, da neurje prizadene povsem drugo dolino oziroma območje. Zato imajo strokovnjaki na Arsu včasih pri pripravi napovedi in opozoril tehtne razprave, v katerih so poleg vseh podatkov in napovedi različnih meteoroloških modelov, ki so na razpolago, velikokrat zelo pomembni tudi specialistično strokovno znanje in izkušnje … V tem je velika prednost meteorološke in hidrološke prognostične službe pred avtomatskimi rezultati napovedi, ki jih ponujajo različni spletni portali in mobilne aplikacije po svetu.

Zahtevne so zlasti izdaje opozoril, pravi Mojca Dolinar: »Še posebej to velja na tej meji med oranžnim in rdečim opozorilom, ki imata vsako svoje posledice. Rdeča pomeni, da je vremensko dogajanje smrtno nevarno in obstaja veliko tveganje tudi za lastnino ljudi. Ko izdamo rdeče opozorilo, se aktivirajo tudi določene službe in začnejo izvajati svoje ukrepe, kar seveda stane. Zato mi teh opozoril ne izrekamo z lahkim srcem.« Je pa njihova naloga, da opozarjajo na nevarnosti.

»Vemo, da smo v očeh javnosti takrat, ko nismo čisto točni, napačni,« pravi sogovornica, ki še doda, da se zavedajo velike odgovornosti in tudi pomena zaupanja v njihove napovedi in opozorila. Podcenjena opozorila lahko povzročijo veliko gmotno škodo in tudi človeške žrtve. Sicer pa ob vseh izjemnih dogodkih – ki jih je zaradi podnebnih sprememb vse več – že več dni prej obvestijo ustrezne službe, da se lahko nanje pripravijo.

92 mio ogledov radarske slike padavin je bilo v štirih dneh leta 2018

Zato je izjemno pomembna naša razvejena merilna mreža, ki so jo zadnjič temeljito posodobili med letoma 2011 in 2014 v okviru projekta Bober. Zdaj poteka nov projekt, ki se je začel leta 2021 in se bo končal 2027. Vreden je skorajda 29 milijonov evrov in se imenuje Nadgradnja sistema za opozarjanje in osveščanje na vremensko pogojene izredne razmere ter prilagajanje nanje v spremenjenem podnebju (Sovir). Sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada, izvaja pa se v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji.

Projekt je razdeljen v dva večja sklopa: prvi je nadgradnja merilne infrastrukture, v drugem pa razvijajo digitalne rešitve, ki bodo njihove podatke še bolj približale uporabnikom. V prvi sklop spada postavitev novega radarja na Meteorološkem radarskem centru Lisca, ki bo dopolnjeval podatke s sedanjega radarja na Pasji ravni. »Radar je v merilnem sistemu ključen element,« pravi sogovornica. Podrli bodo sedanji stolp in zgradili novega, 17 metrov visokega, ki bo podobne konstrukcije kot tisti na Pasji ravni. Radarska kupola bo enakih dimenzij, torej s premerom 6,7 metra, prav tako bo imela enak premer radarska antena, in sicer 4,5 metra. Na njem bo nov vremenski radar, Dopplerjev z dvojno polarizacijo, takšen, kot je na Pasji ravni. Velika novost pa bo oddajnik, ki bo polprevodniški, zaradi česar bo konstrukcija radarja povsem drugačna, o čemer se bodo lahko prepričali obiskovalci na dnevu odprtih vrat na Lisci. Po dogovoru z občino Sevnica in zavodom za varstvo narave bo stolp tudi razgledna ploščad za obiskovalce.

Avtomatizirali so tudi zbiranje podatkov z balonom s senzorji, ki se dvigne v ozračje do višine 25 kilometrov, potem pa poči. »Za nas je najpomembnejše spremljanje podatkov do deset oziroma 15 kilometrov,« razloži Mojca Dolinar. Tak balon pošilja podatke o vetru, vlagi, temperaturi … ali, kot pravi sogovornica, o tem, koliko energije je v ozračju. Z balonom, ki ga pošiljajo v ozračje avtomatsko, pridobivajo podatke dvakrat na dan ob točno določenih urah, tako da so informacije iz različnih držav časovno primerljive.

Prenova podnebnega observatorija na Kredarici

Lani pa so začeli prenovo podnebnega observatorija na Kredarici, kjer so začeli meritve že leta 1954. »Visokogorski observatoriji, kot so nemški Zugspitze, avstrijski Sonnblick ali švicarski Jungfraujoch, so zelo redki in zaradi podatkov, ki jih pridobivajo, dragoceni,« pravi Dolinarjeva. Danes njihova vrednost ni več toliko v tem, da bi njihovi podatki pomagali pri pripravljanju vremenskih napovedi, ampak pri spremljanju podnebnih sprememb. »Podnebje se v visokogorju drugače spreminja kot drugje. Alpe so zelo ranljive na podnebne spremembe in meritve, ki jih pridobivamo s Kredarice, niso pomembne le za Slovenijo in Evropo, ampak za ves svet.«

V okviru projekta bodo obnovili res dotrajane bivalne prostore in pisarno observatorija, dodali pa bodo dodatne meritve toplogrednih plinov. »Na Kredarici opravljamo celoten obseg meteoroloških meritev, od tlaka in vetra naprej, poleg tega se merita tudi snežna odeja in njen prerez, se pravi struktura snežne odeje. Tu se ugotavlja plovnost snega, kajti ko ena plast drsi, so to pomembni podatki za lavinsko službo, ki opozarja na nevarnost snežnih plazov,« razloži.

Pri stavbi Agencije za okolje RS so v okviru projekta postavili fenološki park oziroma fenološko uro letnih časov, ki bo odprta ob delavnikih med 7. in 17. uro tudi za obiskovalce. »Namen fenološke ure je na preprost in slikovit način ozaveščati o vplivu spreminjanja okolja na rastlinski svet, pri čemer drage in tehnološko zapletene merilne instrumente zamenjajo rastline,« so na agenciji zapisali o tem nekoliko drugačnem parku, ki je prvi te vrste pri nas. V njem so zasajene avtohtone evropske rastlinske vrste, ki so vključene v program mednarodne mreže fenoloških vrtov in so klonski potomci ene matične rastline, kar omogoča primerjavo in proučevanje vpliva podnebnih dejavnikov na razvoj rastlin v širšem geografskem prostoru.

FOTO: Jože Suhadolnik

V izbor so vključene tudi rastline, ki so že v programu fenoloških opazovanj v Sloveniji, saj pri nas predani ljudje preverjajo klitje, cvetenje, olistanje, odpadanje listov različnih rastlin, od zvončkov do leske in tudi poljščin. »Fenologija je pomembna za spremljanje podnebnih sprememb, ker te vplivajo na rastline. Rastline kažejo, da se s podnebjem nekaj dogaja,« pojasni Dolinarjeva in doda, da so ti podatki še kako pomembni za kmetijstvo.

V sklopu projekta bodo zaradi vedno več izrednih vremenskih razmer okrepili tudi sedanjo mrežo merilnih postaj, to je 117 avtomatskih meteoroloških in 190 hidroloških merilnih mest na površinskih vodah po Sloveniji. Enako pomemben zalogaj bosta tudi prenova in nadgradnja sedanjega satelitskega sistema, ki ga morajo posodobiti zaradi novega evropskega satelitskega sistema Meteosat tretje generacije, ki zagotavlja 40-krat večjo količino podatkov. Prenovili bodo sprejemne antene, obdelavo podatkov v realnem času na zmogljivi računalniški infrastrukturi ter prikaze za končnega uporabnika.

Drugi del projekta Sovir pa je namenjen izboljšanju storitev za uporabnike. »Pri nas imamo tako zelo veliko vsebin, ki pa so med seboj zelo različne, od vremenske napovedi do vodostaja rek, napovedi njihovih pretokov, gladine morja in opozoril za ljudi na morju … Vemo, da je včasih na naši spletni strani kaj tudi težko poiskati, zato zdaj iščemo preprostejše poti,« pravi direktorica o načrtih za vzpostavitev uporabniku prijaznejše strani.

Vremenska spremenljivost na našem geografskem območju je zelo velika.

Po vzoru iz tujine bodo vzpostavili platformo za dostop do širokega nabora podatkov, ki jih Arso meri, zbira, obdeluje in pripravlja za uporabo. »S tem vstopamo v družbo drugih evropskih meteoroloških in hidroloških služb, ki velik del podatkov, ki nastajajo pri njihovem delu, javno objavljajo in omogočajo do njih prost dostop,« pravijo. Obenem pa s to platformo želijo omogočiti dostop do ključnih meteoroloških, hidroloških, seizmografskih, okoljskih in drugih informacij, ki so pomembne za vsakodnevno življenje, raziskave in odločanje.

Digitaliziranje arhivskih podatkov

Posebej pomemben je tudi del projekta, s katerim bodo zagotovili digitaliziranje starih oziroma arhivskih podatkov. Prve meritve imamo že iz leta 1850. »Od takrat se je merilna mreža hitro širila,« pravi sogovornica: »Toda vsi ti podatki so na papirju in za nas zato niso koristni. Lahko pa bi z njimi osvetlili marsikatere odmevne izjemne padavinske in poplavne dogodke, ki so zabeleženi v zgodovinskih kronikah, vendar ni njihove kvantitativne ocene in jih zato ni mogoče primerjati z današnjimi.« Doslej jim je uspelo digitalizirati podatke do leta 1961, zdaj pa jim bodo zunanji izvajalci poskenirali celoten arhiv, tako da bo postal del njihove podatkovne baze.

»To bo zelo pomembno, saj bomo nize podatkov, ki jih imamo zdaj za 60 let, raztegnili na sto let, s čimer bomo lahko zelo izboljšali ocene tveganja, obenem pa nam bodo ti podatki pomagali pri podnebnih projekcijah,« pravi Mojca Dolinar. Razloži, da njihove pravilne ocene lahko prinašajo tudi občutne finančne prihranke, recimo v gradbeništvu. Tam je na primer pomembno, s koliko in kakšnim materialom zagotoviti drenažo, da bodo podtalnica, zaledne in meteorne vode odpeljane stran od objekta: »In v tem je lahko strošek ali prihranek.«

Najpomembneje pa je, da bodo s projektom Sovir zagotovili večjo varnost prebivalcev Slovenije, razloži sogovornica: »Vsi ti podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, ter vse, kar bomo s tem projektom izboljšali, je samo zato, da bomo bolj varni. Tu smo predvsem zato, da je naše prebivalstvo varno: da lahko hitreje pripravimo opozorila, da so ta čim bolj natančna in da smo sposobni oceniti tveganja, tako da se bomo mogli bolje prilagoditi podnebnim spremembam.«

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Rubrika nastaja v sodelovanju z Ministrstvom za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj.