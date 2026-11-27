V Delovem studiu sta kandidata za župana Mestne občine Maribor Matevž Frangež in Bor Greiner, ki se bosta v nedeljo pomerila v drugem krogu lokalnih volitev, spregovorila o dogajanju med prvim in drugim krogom, o podpori drugih političnih strank ter o napetem medsebojnem odnosu. Oba sta Mariborčanke in Mariborčane pozvala, naj se udeležijo volitev, ki bodo odločale o prihodnjem razvoju mesta.

Uro pred začetkom soočenja Matevža Frangeža, ki je v prvem krogu zbral 28,18 odstotka oziroma 10.009 glasov, in Bora Greinerja, ki je dobil 8116 glasov oziroma 22,85 odstotka, je svojo izbiro razkrila županska kandidatka vladnih strank Katja Koren, ki je prvi krog mariborskih volitev končala na četrtem mestu. Čeprav je po razglasitvi volilnih rezultatov dejala, da v drugem krogu ne bo podprla nobenega kandidata, je v sredo napoved dopolnila: »Kot Mariborčanka imam svojo osebno izbiro in svoj glas bom namenila Boru Greinerju.«

Frangeža ob njegovi koaliciji Zavezništvo za Novi Maribor (SD, Levica ter Lista kolesarjev in pešcev) po prvem krogu podpirajo tudi Gibanje Svoboda, mestni svetnik Piratov, Stranka mladih – Zeleni Evrope ter Vesna. Ne nazadnje pa je Frangeža podprl tudi sedanji mariborski župan. Arsenovič, ki ni kandidiral, je dejal, da bi bilo za mesto bolje, če bi vodenje prevzel »nekdo, ki dobro pozna delovanje javne uprave in je tudi kot nekdanji državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport spoznal, kaj pomeni ustvarjati pogoje za razvoj«.