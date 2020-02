Bitka za Mlako še ni končana

Kranj – Zadeva Mlaka oziroma izpodbijanje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo soseske na robu krajinskega parka Udin Boršt nista prestala ustavne presoje, a s tem bitka krajanov Mlake proti pozidavi in poseku devetih hektarov gozda še ni končana. Nadaljuje se na Računskem in Upravnem sodišču. Na razsodbo slednjega očitno čaka tudi investitor, Empirika, saj še ni oddal vloge za gradbeno dovoljenje.



Ustavno sodišče je na pobudo krajanov Mlake pri Kranju preverjalo ustavnost OPPN, po katerem bi v krajinskem parku v končni fazi stalo za ljudi in okolje »nesprejemljivih« 17 stanovanjskih blokov in 105 individualnih hiš ter razsodilo, da izpodbijani odlok »ne učinkuje neposredno«, to je, da ne omogoča gradnje, in je pobudo zato zavrglo. Špele Sajovic iz civilne iniciative za Udin Boršt odločitev ustavnih sodnikov ni presenetila: »Če niso izčrpana vsa 'nižja pravna sredstva', ustavno sodišče pobudo zavrže.« In prav to se je zgodilo v njihovem primeru, saj se je več kot sto krajanov skupaj z društvom za ohranitev Udin Boršta zaradi domnevne nestrokovnosti, protipravnosti in škodljivosti OPPN pritožilo tudi na upravno sodišče. Na razsodbo še čakajo. »Pričakujemo, da bo sodišče tožbenemu zahtevku ugodilo, saj bi se v nasprotnem primeru lahko vzpostavila sodna praksa, ki bi dovoljevala, da se lahko pri posegih v prostor kršijo tako vsebinske kot postopkovne določbe,« pravi Miran Hude, odvetnik krajanov v upravnem postopku.

Tudi računsko sodišče še odloča

Poleg upravnega tudi Računsko sodišče še »tehta« o zadevi Mlaka. Prijavo z očitki bivšemu županu Kranja Boštjanu Trilarju, češ da je v zadnjih urah svojega mandata sklenil škodljivo pogodbo o pozidavi Mlake s soinvestitorjem Mlaka West, je pred enim letom računskemu sodišču predala protikorupcijska komisija. Miran Hude upa, da bo »tudi tu pravni državi uspelo prepoznati, da župan na zadnji dan mandata ne more za osem let oziroma dvema naslednjima sestavoma mestnega sveta onemogočiti urejanje prostora in podjetju brez premoženja omogočiti ekskluzivo brez predložitve ene same bančne garancije«.