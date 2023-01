Bitka za učitelje – mladih ni, starejši v pokoj

V nadaljevanju preberite:

Ravnatelji in Sviz že več let opozarjajo na hudo pomanjkanje učiteljev, a ugotavljajo, da problema nihče ne jemlje resno. Ravnatelji stanje rešujejo vsak po svoje, v učilnicah so tudi učitelji, ki nimajo ustrezne izobrazbe. Uradnega podatka, koliko učiteljev primanjkuje, ni, je pa Zveza ravnateljev in pomočnikov ravnateljev opravila anketo med ravnatelji. V 287 osnovnih šolah, skupaj jih je po državi 456, imajo skoraj 1400 učiteljev premalo. Od pristojnih zahtevajo takojšnje ukrepe. Sestanek bo predvidoma prihodnji teden.

»Ocenjujemo, da primanjkuje od 4000 do 5000 učiteljev. Največje pomanjkanje je pri učiteljicah in učiteljih matematike, fizike, računalništva, strokovnih predmetov, razrednega pouka, vzgojiteljice in njihovih pomočnic v vrtcih. Na razpise se ne prijavi nihče. Vse pogosteje se dogaja, da ravnatelji najemajo študente, ki sploh ne bi smeli biti v razredu, da učitelji poučujejo predmete, za katere niso usposobljeni. Koliko je tega, lahko zgolj ugibamo,« je dejal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj.

»Čeprav zaposlenih primanjkuje povsod, tako hude kadrovske krize, kot jo imamo v vzgoji in izobraževanju, ni nikjer. Ampak pri nas vse sile namenjamo zdravstvu, kot da vse drugo sploh ne obstaja,« opozarja predsednik Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Gregor Pečan. Ravnatelji pravijo, da so ukrepi ministrstva, kot so štipendije za pedagoške poklice in pripravništvo, dobri, a se bo njihova učinkovitost pokazala šele čez leta. »Eden od najhitrejših ukrepov je gotovo zvišanje plač. Tako so pred petimi leti naredili Bolgari in učitelji se jim zdaj vračajo,« je še dejal Pečan. Dodal je, da je poklic treba narediti finančno in karierno zanimivejši.