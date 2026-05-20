Black Cube je osumljen vplivanja na demokratične volitve v Sloveniji

Sekretariat sveta za nacionalno varnost danes obravnava forenzično poročilo o posnetkih, ki so v javnost prišli v sklopu afere Black Cube, ko se je v slovenski volilni proces po ugotovitvah Slovenske varnostno-obveščevalne službe (Sova) vmešala izraelska obveščevalna agencija Black Cube.

Generalni direktor policije Damjan Petrič je na današnji seji Sekretariata sveta za nacionalno varnost (SSNAV) povedal, da je poročilo o preiskavi akreditiranega forenzičnega laboratorija iz tujine o posnetkih, ki so bili javno objavljeni pred slovenskimi parlamentarnimi volitvami, končno prispelo v Slovenijo. Naročeno je bilo že 18. marca, prispelo pa je 18. maja, je po seji SSNAV povedal državni sekretar za nacionalno varnost Vojko Volk.

Včeraj je bil na tožilstvu operativni sestanek med policijo in tožilstvom, ki usmerja predkazenski postopek. Sklep sestanka je bil, tako Volk, da se preiskava intenzivno nadaljuje, SSNAV pa je pozval, naj preiskava teče čim hitreje, nemoteno, neodvisno in seveda strokovno.

»Na podlagi doslej znanih podatkov, pa tudi iz današnje razprave na seji SSNAV zelo jasno izhaja, da gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Iz razprave na SSNAV pa tudi izhaja, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj,« je še povedal Volk, ki več informacij zaradi interesa preiskave, ki poteka, ni želel razriti.

Tovrstni posnetki, ko so se pojavili v Sloveniji, so bili doslej odkriti v sedmih evropskih državah. »V primeru ene države je bilo posnetega za kar 32 ur materiala, javno pa je bilo objavljenih osem minut posnetka. Ta manipulirani posnetek seveda izraža interese naročnika oziroma tistega, ki želi vplivati na nekoga, da nekaj stori tako, kot naročniku odgovarja,« je vzporednice s slovenskim primerom, kjer posnetki sovpadajo s političnim interesom stranke SDS, potegnil Volk, ki si želi, da se domnevni tuji vplivi na volitve v Sloveniji raziščejo čim prej.

Do 22. maja je namreč rok za ustavno pritožbo, ki jo lahko vloži vsakdo, ki meni, da je bil zaradi tujega vpliva onemogočen demokratični volilni proces ter da je bila tako kršena ustavno zajamčena pravica do svobodnih volitev. Volk temu dodaja, da lahko z gotovostjo trdimo, da je šlo za poskus vplivanja na demokratične volitve. Tuja obveščevalna organizacija pa je osumljena vplivanja na volitve in voljo volivcev.