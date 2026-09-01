Blagovno znamko slovenske zunanje politike zdaj upravlja Janševa vlada

Kot določa tradicija na Blejskem strateškem forumu (BSF), črto pod dvodnevno konferenco potegne zunanji minister. Z letošnjim BSF, prvim v času njegovega mandata, je Tone Kajzer zadovoljen. BSF se je utrdil kot blagovna znamka, na katero smo lahko ponosni. Razprave na forumu so po njegovem mnenju potrdile realističen pristop, ki ga vlada uporablja v zunanji politiki. Kajzer je tudi potrdil, da bo 9. in 10. septembra Slovenijo obiskal izraelski zunanji minister Gideon Sar.

»V središču razprav na Bledu je bila varnost, saj brez nje ni stabilnosti in prosperitete,« je rdečo nit letošnjega BSF izluščil Tone Kajzer. Konferenco je predstavil kot slovensko blagovno znamko, »na katero smo lahko ponosni, zato je dobro, da tukaj sodelujemo vsi akterji«. S tem je med vrsticami priznal, da je v državnem vrhu med vlado Janeza Janše in predsednico republike Natašo Pirc Musar zaznati razglašenost v zunanjepolitičnih pogledih, kar se je izkristaliziralo na diplomatskem posvetu prejšnji teden na Brdu pri Kranju, vsebinski uverturi v BSF.

Geografski fokus razprav je bila Srednja Evropa, kar pa po Kajzerjevi oceni ne pomeni, da se omejujemo: »Slovenska zunanja politika se ne krči, ne umika, ampak se osredotoča na okvire, v katerih ima Slovenija možnosti vplivanja, da deluje od spodaj navzgor«. S tem je opredelil pristop vlade do zunanje politike na način, da se ta dejansko spopada z realnostjo, ne pa da svet vidi takšen, kakršnega bi si želeli.

Za vlado sta najpomembnejša transatlantska dimenzija in sodelovanje z ZDA. Izraelski zunanji minister Gideon Sar bo Slovenijo obiskal 9. in 10. septembra. GZS takrat organizira slovensko-izraelski poslovni forum.

Med vrsticami je tako izrazil kritiko bolj idealistične zunanje politike, ki jo je s priznanjem Palestine utelešala prejšnja vlada Roberta Goloba. Janševa vlada prisega na realizem v mednarodnih odnosih. »Interesi so pač tisti, ki so stalnica v mednarodnih odnosih, to so pokazale tudi vse razprave na BSF in to je tudi v bistvu podstat za realističen pristop, ki ga ta vlada uporablja v zunanji politiki,« je pojasnil Kajzer.

Američanka pred Evropejci

Zelo pomembna je po njegovih besedah tudi transatlantska dimenzija, sodelovanje z ZDA. Zunanji minister je glede tega napovedal poglabljanje strateškega dialoga z ZDA. Ton razpravam na prvem BSF v času četrte vlade Janeza Janše do dali povabljeni gostje, ki jih je na Bled vabila Janševa vlada.

V tem kontekstu je zelo pomembno sporočilo, ki ga je dala podsekretarka na ameriškem zunanjem ministrstvu Alison Hooker. Visoka predstavnica ameriške diplomacije je izpostavila pomen suverenosti držav in se zavzela za reforme mednarodnih institucij. V jeziku realističnega pogleda na mednarodne odnose to pomeni kritiko multilateralizma, za katerega tako politični vrh v ZDA kot Sloveniji menita, da je v zatonu.

Kot smo zapisali že večkrat v zadnjem tednu, na Bled vlada Janeza Janše ni vabila voditeljev ključnih evropskih institucij. Dogajanje pred in med forumom pa je pokazalo, da so odnosi med predsednikom vlade in tudi zunanjim ministrom ter evropsko komisarko iz Slovenije za širitev zelo hladni. Ne Janša ne Kajzer v treh mescih od prevzema funkcije nista našla časa za sestanek z Marto Kos.

»S komisarko za širitev se pogovarjam ves čas. Sva v stiku,« je Kajzer odgovoril na vprašanje, zakaj se ob robu BSF ni srečal z Marto Kos. Kot smo poročali, že dogovorjeno srečanje prejšnji teden je odpovedala komisarka, Kajzer pa v dveh dneh foruma ni našel časa, da bi jo sprejel na Bledu.

Novo poglavje odnosov z Izraelom

Obrat v nova bilateralna zavezništva je Kajzer potrdil z informacijo, da bo izraelski zunanji minister Gideon Sar 9. in 10. septembra obiskal Slovenijo. Takoj po potrditvi Jaševe vlade v državnem zboru je izraelski zunanji minister napovedal odprtje rezidenčnega veleposlaništva v Sloveniji.

Slovenska zunanja politika se ne umika, ampak se osredotoča na okvire, v katerih ima Slovenija možnosti vplivanja. Tone Kajzer, zunanji minister

Veleposlaništvo je bilo s soglasjem Kajzerja umeščeno v poslovno stavbi na Dimičevi ulici v Ljubljani, v kateri deluje tudi uprava za obrambo. Novo izraelsko veleposlaništvo je tudi v neposredni bližini obrambnega ministrstva, kar je sprožilo kar nekaj varnostnih pomislekov. Položaj izraelske rezidenčne veleposlanice v Sloveniji je od 1. septembra že prevzela veleposlanica Rut Koen-Dar, ki je pred vstopom v diplomacijo tri leta služila vojaški rok v izraelski vojski.