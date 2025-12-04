Blaž Brodnjak na kongresu NSi

Nova Slovenija je na programski konferenci predstavila gospodarski del svojega volilnega programa, ki ga namerava močno izpostaviti v kampanji pred parlamentarnimi volitvami. V ospredju so obsežne davčne spremembe, povečanje ekonomske svobode ter ukrepi za dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

V stranki predlagajo dvig splošne dohodninske olajšave na 8000 evrov, pozneje pa postopno na 10.500 evrov. Spremenili bi tudi dohodninsko lestvico in dvignili olajšavo za mlade do 32. leta na 3000 evrov na leto. Ena osrednjih novosti je uvedba socialne oziroma razvojne kapice, s katero želijo razbremeniti visoko izobražene in najbolj produktivne kadre.

Za dejavnosti, kot so gostinstvo, turistične namestitve, osebne storitve in mikro podjetja, predvidevajo uvedbo davčnega pavšala po panogah. Poseben sklop ukrepov je namenjen normirancem, stopničasti progresiji priznanih odhodkov, dvigu praga za popoldanske dejavnosti in odpravi dvojnega plačevanja prispevkov.

NSi predlaga tudi status »študentskega samostojnega podjetnika«, pri katerem študent ob ustanovitvi podjetja ne bi izgubil študentskih pravic. Za pravne osebe bi znižali davek od dohodka ter uvedli progresivno davčno stopnjo glede na višino prihodkov. Dobiček bi bil po predlogu obdavčen šele ob delitvi.

Med drugimi rešitvami omenjajo ukrepe za zaposlovanje mladih ter jasnejšo ureditev obdavčitve kriptosredstev.

Vrtovec napovedal nadaljnje programske predstavitve

Predsednik NSi Jernej Vrtovec je dogodek opisal kot začetek celovite volilne platforme, katere preostale dele bodo razkrili v prihodnjih mesecih. Na konferenci sta podporo gospodarskemu delu programa izrazila tudi predsednica SLS Tina Bregant in predsednik stranke Fokus Marko Lotrič, s katerima NSi že vodi pogovore o morebitnem sodelovanju.

Brodnjak: Mednarodna konkurenčnost je absolutni aksiom

Osrednji govorec dogodka je bil predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak, ki je brez zadržkov kritiziral slovenski politični prostor. Po njegovih besedah je za majhno gospodarstvo, kot je slovensko, predvidljivo davčno okolje ključno, mednarodna konkurenčnost pa predstavlja »11. božjo zapoved«.

Opozoril je, da nestabilni davčni ukrepi, populistične rešitve in neprestane politične napetosti odvračajo tiste, ki ustvarjajo največ dodane vrednosti. »Mnogi so že odšli, mnogi so z eno nogo zunaj in čakajo, kaj bo prinesla prihodnost,« je dejal. Pri tem se je zavzel za temeljito pokojninsko reformo, večjo učinkovitost javnega sektorja ter razumno obdavčitev premoženja.