Blaž Brodnjak: Stanje v Sloveniji je postalo neznosno

Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak se je odzval na zapis generalne direktorice AmCham Slovenija Ajše Vodnik, ki je javno podprla interventni zakon za razvoj in kritizirala razpravo o davčni razbremenitvi dela. Brodnjak je v obsežnem zapisu na družbenih omrežjih kritiziral politično polarizacijo, populizem in anonimno obračunavanje na spletu, predstavil pa je tudi svoj predlog davčne reforme.

»Za ljudi, ki niso ovce z opranimi možgani, je stanje v slovenskem političnem prostoru postalo povsem neznosno,« je zapisal Brodnjak. Meni, da se je politična komunikacija skrčila na kratke parole na družbenih omrežjih in spletnih portalih, vse manj prostora pa ostaja za argumentirano razpravo. Politiki po njegovih besedah zavračajo tudi predloge, ki bi lahko koristili družbi, zgolj zato, ker prihajajo z nasprotne politične strani.

»Ta neskončni populizem je rakasto tkivo Slovenije,« je ocenil. Opozoril je tudi na anonimne profile, prek katerih se širijo žalitve in diskreditacije, ter se zavzel za zakonsko prepoved anonimnosti javnih profilov na družbenih omrežjih. Svobodo govora bi morala po njegovem spremljati tudi osebna odgovornost za izrečene besede.

Kaj predlaga Brodnjak

V zvezi z davčno politiko se je zavzel za višjo splošno dohodninsko olajšavo, omejitev osnove za plačevanje socialnih prispevkov in spremembo najvišje dohodninske stopnje. Po njegovem je obremenitev dela v Sloveniji previsoka in mednarodno nekonkurenčna, kar otežuje ohranjanje sedežev velikih gospodarskih družb v državi.

Manjše obremenitve plač bi po njegovem predlogu financirali s spremembo DDV. Za nujne življenjske potrebščine bi ga znižali na pet odstotkov, splošno stopnjo za drugo potrošnjo pa zvišali. Pri tem bi morali spremljati, ali trgovci učinka nižjega DDV ne bi prenesli v svoje marže.

Kot primer je navedel skandinavske države, kjer je splošna stopnja DDV 25-odstotna, na Finskem pa 25,5-odstotna. Omenil je tudi Hrvaško, kjer se neto plače po njegovih besedah hitro približujejo slovenskim, pri višjih pa jih že presegajo.

Brodnjak meni, da bi tako lahko razbremenili zaposlene, ne da bi dodatno obremenili proračun ali se zadolževali. Pri tem je opozoril, da se je državni proračun od leta 2019 povečal z 11 na približno 19 milijard evrov. Zavzel se je tudi za možnost, da bi upokojenci prejemali polno pokojnino in hkrati polno delali.

Dotaknil se je še kritik zaradi višine svojih prejemkov. »S svojimi prejemki, ki bi v neto znesku na Češkem ali Poljskem bili kakih sto odstotkov višji, vzbujam izrazito negativne odzive,« je zapisal. Pri tem je poudaril, da razprava o visokih plačah ne bi smela zasenčiti vprašanja, kako v Sloveniji ustvariti več in ohraniti velika podjetja.

Ajša Vodnik: Dovolj imam očitkov

Brodnjakov zapis je sledil objavi Ajše Vodnik, ki je izrazila nezadovoljstvo nad kritikami razvojnega zakona in razpravo o davčni razbremenitvi. Vodnikova je zapisala, da ima dovolj očitkov, da AmCham Slovenija zagovarja tuji kapital, in poudarila, da tako domači kot tuji kapital ustvarjata delovna mesta in prispevata k razvoju gospodarstva.

Odzvala se je tudi na nastop Nike Kovač v oddaji Odmevi. Poudarila je, da sama zaradi dela v neprofitnem sektorju po novem zakonu ne zasluži dovolj za upravičenost do razvojne kapice, vendar ukrep kljub temu podpira, saj po njenem ustvarja priložnosti za višje plače in razvoj.

»Brez močnega gospodarstva ni močne socialne države,« je zapisala Vodnikova in dodala, da AmCham Slovenija v referendumsko kampanjo ni vključen.

Brodnjak je svoj zapis sklenil s pozivom k sodelovanju med političnimi akterji. Po njegovem bi morali iskati skupne rešitve, namesto da se medsebojno diskreditirajo. »Biti proti nekomu samo zato, ker ni naš, je preživet način,« je zapisal.