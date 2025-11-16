Starejši, žrtve akviziterjev: Blazina, ki odpravi vse tegobe? Le za 1790 evrov

Čudežna naprava, ki »brez stranskih učinkov omogoča prijetno, nebolečo terapijo s pomočjo različnih frekvenc in jakosti aparata z 69 že vnaprej nastavljenimi programi, ki jih izvajamo s pomočjo blazine, pripomočkov ali samostojno«. Pod opisom si je težko predstavljati, kaj ta neverjetna terapija natančno počne, a prav gotovo lahko prepriča starejšega človeka, ki iz dneva v dan prenaša hude bolečine. Za to je pripravljen plačati tudi 1800 evrov.

Lahko bi nanizali nič koliko takšnih primerov, a tema je kočljiva in dregne v bolečo rano številnih kupcev, ki so nasedli sladkim besedam in velikim obljubam veščih prodajalcev, ki so potrkali na njihova vrata, poklicali po telefonu ali jih z mamljivimi ponudbami nagovorili po spletu. Konkretni primer z magnetno terapijo se je končal slabo. Aparat se je pri uporabi tako pregrel, da sta se ponoči vnela vzglavnik in blazina ter je bilo ogroženo življenje uporabnice. Podjetje, ki ji je čudežno blazino prodalo, je, kot smo preverili, že v inšpekcijskem postopku zaradi neke druge zadeve.