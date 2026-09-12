Bled diha s turizmom, a se duši v gneči pločevine

Bled je v poletnih mesecih priča znatnemu povečanju prometa, kar predstavlja resen izziv tako za obiskovalce kot za tamkajšnje prebivalce. O problematiki prometa na Bledu smo na Delu pisali že večkrat, nazadnje pa je veliko pozornosti pritegnilo pismo bralke, ki se je spraševala, na kakšni pravni podlagi temelji posodobljeni prometni režim na Bledu. Zaradi povečanega števila turistov se mnogi domačini srečujejo z zamaški na glavnih cestah, kar jih pogosto prisili v uporabo stranskih cest. Na žalost so tudi te pogosto preobremenjene, kar dodatno otežuje vsakodnevno življenje. Poleg tega turistični vozniki pogosto ne sodelujejo z lokalci, kar še dodatno zaplete prometno situacijo, nam je zaupala Blejka, ki je želela ostati neimenovana. Turisti, ki niso seznanjeni z lokalnimi prometnimi ...