Blejski gasilci ob neurju reševali obiskovalce, ujete na jezeru

Blejski prostovoljni gasilci in potapljači podvodne reševalne službe so v ponedeljek zvečer pomagali osebam, ki so bili v času nenadnega močnega vetra in dežja v čolnih na Blejskem jezeru. S takšnim reševanjem se na Bledu poleti srečujejo večkrat. Veseli so novega reševalnega čolna, v kratkem pa pričakujejo tudi ureditev čolnarne.

Gasilci so bili v ponedeljek okoli 18.30 obveščeni, da je sredi Blejskega jezera na čolnu obtičalo pet oseb. V intervenciji se je izkazalo, da gre za dva ločena čolna, v enem sta bili dve, v drugem pa tri osebe. Vsi so uspeli sami priveslati do obale jezera, niso pa zaradi neurja mogli priti do mesta, kjer so si čolna izposodili. Pri tem ni bil nihče poškodovan, blejski gasilci pa so skupaj s potapljači blejske podvodne reševalne službe čolna locirali in jih odvlekli nazaj v čolnarno.

Kot so za STA povedali v Prostovoljnem gasilskem društvu Bled, je bila v letošnjem poletju to prva takšna situacija. Sicer pa je takšnih dogodkov vsako leto več, saj so neurja vse pogostejša in tudi obiskovalcev je vse več.

Nov reševalni čoln, ki so ga blejski gasilci dobili pred dvema letoma, je zato zanje velika pridobitev. Kot so povedali, se čoln dobro obnese, čakajo pa še ureditev čolnarne, tako da jim ne bo treba čolna vsakič s prikolico voziti do vstopne rampe na drugi strani jezera in ga dajati v vodo. Ko bosta čoln in oprema v svoji čolnarni ob Grajskem kopališču, bo reševanje veliko hitrejše in lažje, so prepričani. Trenutno je v teku postopek za izbiro izvajalca del, nato naj bi še letos sledila izgradnja čolnarne.