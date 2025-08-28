  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Blejski ponudnik nastanitve od gosta zahteval pisno obsodbo izraelske politike

    Primer se je zaključil z opravičilom in mediacijo, a ostaja opozorilo vsem ponudnikom: osebna prepričanja naj ne vplivajo na dostop do storitev.
    Nekateri mediji so v zadnjih dneh poročali o dogodku pri poskusu rezervacije nastanitve na Bledu v Vili Josephine, ki se nahaja v središču Bleda.
    Nekateri mediji so v zadnjih dneh poročali o dogodku pri poskusu rezervacije nastanitve na Bledu v Vili Josephine, ki se nahaja v središču Bleda.
    STA
    28. 8. 2025 | 19:04
    28. 8. 2025 | 19:08
    3:33
    Zagovornik načela enakosti se je odzval v luči nedavnega dogodka, v katerem naj bi ponudnik turistične nastanitve na Bledu po poročanju nekaterih medijev rezervacijo pogojeval s pisnim negativnim izražanjem gostov do politike Izraela. Zagovornik opozarja, da je takšno pogojevanje storitev z izražanjem političnih stališč v nasprotju z zakonom.

    Nekateri mediji so v zadnjih dneh poročali o dogodku pri poskusu rezervacije nastanitve na Bledu v Vili Josephine, ki se nahaja v središču Bleda. Lastnik vile naj bi po poročanju Planet TV od turista, sicer člana Mednarodne zveze za spomin na holokavst, ki je želel rezervirati nastanitev, zahteval potrditev obsodbe dejanj Izraela do Palestincev.

    V zvezi z dogodkom so se danes na družbenem omrežju Facebook odzvali v Judovskem kulturnem centru Ljubljana. Kot so pojasnili, so bili v omenjenem primeru zaznave antisemitizma zaprošeni za mediacijo. »V dialogu je lastnik Vile Josephine pojasnil, da nikakor ni želel izražati diskriminacije. Njegov prvotni namen je bil izraziti osebno bolečino ob trpljenju nedolžnih ljudi, vendar je to storil na neroden in neustrezen način. Opravičil se je, sporočilo umaknil in zagotovil, da bo v prihodnje tovrstne osebne poglede izražal ločeno od poslovne komunikacije,« so zapisali.

    Dodali so, da je lastnik poudaril tudi, da odločno zavrača antisemitizem, nacizem in vse oblike sovraštva ter da so vsi gostje, ne glede na njihovo identiteto, vedno dobrodošli v njegovi hiši. »Obe strani sta soglašali, da je bil pogovor poučen, iskren in konstruktiven ter da je pripeljal do skupnega razumevanja. Spor je tako zaključen v obojestranskem spoštovanju,« so sklenili.

    Miha Lobnik: Dosledno upoštevanje prepovedi diskriminacije

    Miha Lobnik.
    Miha Lobnik.

    Zaradi dogodka, v katerem naj bi torej ponudnik turistične nastanitve rezervacijo pogojeval s pisnim negativnim izražanjem gostov do politike države Izrael, se je danes odzval tudi zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Ob tem je izdal tudi priporočilo turističnim ponudnikom, naj pri svojem delu »dosledno upoštevajo prepoved diskriminacije«.

    »Ponudniki turističnih storitev morajo pri nudenju svojih storitev vsem gostom zagotavljati enakopravno obravnavo. Kakršnokoli pogojevanje storitev z izražanjem političnih stališč ali drugih osebnih okoliščin je v nasprotju z zakonom,« je opozoril.

    Zakon o varstvu pred diskriminacijo sicer prepoveduje vsako neupravičeno neenako obravnavo posameznikov zaradi njihovih osebnih okoliščin, kot so spol, narodnost, rasa ali etnično poreklo, jezik, vera ali prepričanje, invalidnost, starost, spolna usmerjenost in druge. »Diskriminacija oz. neenako obravnavanje sta prepovedani na vseh področjih družbenega življenja, med drugim tudi na področju dostopa do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti, kamor se uvrščajo tudi turistične storitve,« so še spomnili pri zagovorniku.

