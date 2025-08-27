20 let BSF: Slovenija gosti enega največjih forumov o globalnih izzivih

V nadaljevanju preberite:

Pred vrati sta tradicionalni posvet slovenske diplomacije in 20. izvedba Blejskega strateškega foruma. Bogato zunanjepolitično jesen pa bosta zaokrožila še vrh sredozemskih držav MED9 v Portorožu in slovensko enomesečno predsedovanje varnostnemu svetu OZN. Pogovarjali smo se s Petrom Grkom, generalnim sekretarjem Blejskega strateškega foruma, in dr. Boštjanom Udovičem, strokovnjakom za diplomacijo z ljubljanske FDV.

"Seveda smo zadovoljni. Če pogledamo te številke, ki so lepe, nas uvrščajo med tri do štiri največje forume, ne samo v Evropi, ampak tudi po svetu. V zadnjem času smo razvili ogromno partnerstev po svetu, tako da imamo sliko, kam se uvršča BSF. Ampak mene te številke toliko ne zanimajo, zanima me kakovost razprav. Seveda je priznanje, da se je forum obdržal 20 let in da je celo tako zrasel, da smo lani imeli 2500 gostov iz 90 držav. Za Slovenijo, ki je velika kot München, je to samo po sebi dosežek," Grk komentira udeležbo na letošnjem Blejskem strateškem forumu.