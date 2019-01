FOTO:Bliža se trenutek resnice, vreden 360 milijonov

Državno odvetništvo je minuli četrtek prejelo dopis Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) o nadaljevanju postopka po meddržavni tožbi med Slovenijo in Hrvaško. O tožbi, ki jo je Slovenija vložila zaradi nevrnjenih posojil hrvaških podjetij Ljubljanski banki, bo odločal veliki senat, najvišji organ sodišča. Ta na leto obravnava le od petnajst do sedemnajst najkompleksnejših in najpomembnejših primerov, čeprav na sodišče vsako leto prispe od 50.000 do 70.000 različnih vlog.Na državnem odvetništvu so glede informacij redkobesedni. Povedali so le, da jih je sodišče obvestilo, da so bile dosedanje vloge strank ...