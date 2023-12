Bližje dogovoru o dvigu plač javnih uslužbencev

Jutri bo novi minister za javno upravo Franc Props prevzel posle od začasnega vodje resorja, finančnega ministra Klemna Boštjančiča, ki pa bo na vladni strani še naprej vodil pogajanja s sindikati o uskladitvi plač javnih uslužbencev za prihodnje leto. Pri teh sta strani menda kar precej približali stališča in upata na dogovor še pred prazniki.

Pogajanja se bodo nadaljevala prihodnji ponedeljek, v tem času pa naj bi vzeli premor za interna posvetovanja, torej na organih sindikatov in v okviru vlade, saj naj bi, kot je razumeti, obe strani prišli do meje svojih mandatov.

Na današnjih pogovorih, ki so jih vpleteni označili kot konstruktivne, so se sicer dogovorili, da o konkretnih številkah ne bodo operirali v javnosti. Neuradno pa je slišati, da sta obe strani kar precej popustili - sindikati, ki so prejšnji teden zahtevali uskladitev za 95 odstotkov inflacije v marcu, naj bi bili zdaj pripravljeni pristati na valorizacijo v višini 85 odstotkov zvišanja življenjskih stroškov v maju, vlada, ki se je zadnjič zavzemala za indeksacijo za 40 odstotkov inflacije v juniju, pa naj bi stopila korak nazaj in ponudila dvig za 65 odstotkov inflacije julija.

»Pogajanja so tekla v konstruktivnem duhu, prišlo je do približevanj, čeprav je razlika še vedno pomembna, vendar mislimo, da smo na pravi poti. Seveda to nič ne garantira,« je ocenil Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja.

»Razlika je še vedno takšna, da je v tem trenutku težko reči, da smo tik pred dogovorom. V naslednjih dneh se bomo pogovorili, kako oblikovati nadaljnje protipredloge,« pa je komentiral Jakob Počivavšek, vodja druge pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja.

Boštjančič se strinja, da so naredili korak naprej, a da so kljub temu še vedno precej narazen. Vseeno se nadeja, da do božiča najdejo kompromis. »Prišli smo do neke točke, kjer moramo tudi na vladni strani razložiti nekatere stvari, ki pa so relativno kompleksne, ker pogojujejo tudi zadeve vezane na tri podpisane stavkovne sporazume,« je povedal finančni minister in poudaril, da so se sporazumeli, da v javnosti ne bodo komentirali podrobnosti poteka pogajanj niti glede uskladitev plač z inflacijo niti o treh ločenih sporazumih s presečnim datumom 1. januarja 2024, ki veljajo z zdravniškim sindikatom Fides, Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) in visokošolskim sindikatom.

Po njegovem mnenju strani ena drugi verjameta in si zaupata, da mislita resno. »Po novem letu nas čaka zelo intenzivno delo, saj je treba nekako nadomestiti zadnje mesece, ko so stvari stale, zato je edini način, da s takim tempom in s takim zaupanjem nadaljujemo. Če nam uspe priti do dogovora, bo to dobra osnova, da se bomo po novem letu začeli pogovarjati centralno in po posameznih stebrih,« je še dejal Boštjančič in dodal, da bosta z državno sekretarko na ministrstvu za javno upravo Mojco Pešec Ramšak pogovore o uskladitvi peljala do konca, na vladi pa se bodo potem pogovorili, kako s pogajanji o novem plačnem sistemu in o odpravi plačnih nesorazmerij.

Novi minister Franc Props se je danes udeležil uvodnega dela sestanka, na katerem se je predstavil socialnim partnerjem. »Prepričan sem, da je tako na sindikalni kot na vladni strani cilj, da se dogovorimo, seveda imamo pa vedno javnofinančne okvirje, v katerih se je treba gibati. Noben dogovor ne sme ogroziti tega dela,« je napovedal.