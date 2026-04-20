Bližnji vzhod odpade, zmagujejo Karibi in Jadran

Slovenci se bodo ne glede na geopolitične razmere tudi za tokratne prvomajske praznike odpravili na potovanja. Turistične agencije opažajo, da je povpraševanje po aranžmajih kljub vojnemu konfliktu na Bližnjem vzhodu dobro in primerljivo s preteklimi leti. Večina agencij je zaradi konflikta te destinacije umaknila iz ponudbe, stranke pa so se preusmerile drugam. Konzularna služba ministrstva za zunanje zadeve pa državljane poziva, naj pri izbiri dopustniške destinacije upoštevajo njihova priporočila in se še posebej za poti v daljne kraje dobro pripravijo.

Generalni sekretar Združenja turističnih agencij Slovenije Mišo Mrvaljević je pojasnil, da je ekonomska situacija dobra in da se tudi za tokratne prvomajske praznike ljudje odločajo za potovanja.