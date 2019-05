Blogerka Alja Perne: »Kljub dojenčku so tla vsak dan popolnoma čista«

Alja Perne Foto: iRobot, Tilt

Alja Perne Foto: iRobot, Tilt

Robotski sesalnik Roomba® i7+ za čiščenje poskrbi celovito – sam izprazni svojo posodo in poskrbi, da uporabnikom več tednov ni treba razmišljati o sesalniku.

Priložena vreča drži 30 posod umazanije in omogoča preprosto čiščenje posode sesalnika brez oblakov prahu.

Robotski sesalnik Roomba® i7+ s pomočjo tehnologije pametnega kartiranja ImprintTM razišče tloris doma, tako da loči med kuhinjo in dnevno sobo, kar daje uporabniku popoln nadzor nad tem, katere sobe se čistijo in kdaj. Robotski sesalnik pa zmeraj pozna najboljši način za čiščenje vsake sobe, ne glede na to, v katerem nadstropju je.

Z uporabo aplikacije iRobot HOME lahko uporabnik določi, kdaj, kje in kako naj robot počisti, tako da se čiščenje zares prilagodi uporabniku.

Uživajte ob brezročnem upravljanju naprav, ki ga podpirata pametna digitalna asistenta Alexa ali Google Assistant – naj gre za čiščenje packarije v kuhinji ali za celotno nadstropje hiše, Roomba i7+ bo to uredila.

Navigacija iAdapt® 3.0 s tehnologijo vSLAM robotskemu sesalniku Roomba® i7+ omogoča, da brez težav in učinkovito najde pravo pot skozi domovanje in si zapomni, kje je že bil ter kaj je še treba počistiti.

Z uporabo patentirane tehnologije zaznavanja umazanije Dirt DetectTM robotski sesalnik Roomba® i7+ odstranjuje umazanijo s tistih mest, kjer se najpogosteje nabira, saj ima senzorje, s katerimi prepozna območja, ki potrebujejo več pozornosti, tako da jih očisti natančneje.

Posebni senzorji za zaznavanje praznine preprečujejo robotu, da bi padel po stopnicah ali z višine.

Krtača za čiščenje ob robovih je posebej zasnovana za odstranjevanje umazanije iz robov in kotov.

Izjemno učinkovit filter je narejen iz materiala, ki prestreže 99 odstotkov cvetnega prahu, plesni, prašnih drobcev ter mačjih in pasjih alergenov.

Pridružite se iRobotu na Facebooku Instagramu in YouTubu

Robotski sesalnik iRobot Roomba® i7 Foto: iRobot, Tilt

Materinstvo je zagotovo ena izmed najlepših, a najtežjih nalog v življenju vsake mamice, zato je neprecenljivo, da lahko mlade mamice čim več časa posvetijo otroku. Zamudna, a potrebna opravila, kot je sesanje, pa lahko danes k sreči prepustijo robotom. Priljubljena blogerka Alja Perne, ki je lansko poletje postala mamica, je navdušena, da njen novi robotski sesalnik iRobot Roomba i7+ tla očisti popolnoma sam, medtem ko gredo z malčkom na sprehod ali izlet.Tudi v Sloveniji smo v začetku februarja dočakali najnovejši robotski sesalnik iRobot Roomba i7+, ki navdušuje s številnimi naprednimi funkcijami, kot sta samostojno praznjenje koška in prilagajanje tlorisu doma. Zaradi pametnega kartiranja stanovanja lahko robota pošljemo na delo le v določene sobe, tako kot njegove sodobne predhodnike, pa ga lahko upravljamo kar s pomočjo aplikacije. Od koderkoli in kadarkoli. Navodila za čiščenje mu lahko damo celo glasovno, s pomočjo sodobnih digitalnih asistentov, kot sta Alexa™ in Google Assistant. Zveni sanjsko, kajne? Tako meni tudi blogerka Alja Perne, ki jo na Instagramu spremlja že več kot 32.000 sledilcev.Osem mesecev po rojstvu sina Liama se je družini Alje Perne pridružil robotski sesalnik iRobot Roomba i7+. Pred tem je bilo sesanje eno izmed njenih manj ljubih opravil, zato se ga ni lotevala pogosto. S prihodom otroka pa je postala potreba po sesanju praktično vsakodnevna. "Življenje se s prihodom dojenčka obrne na glavo. Postane lepše, hkrati pa tudi bolj naporno, saj časa za opravila preprosto ni. Včasih nimam časa niti skuhati kosila. S tem, ko se je Liam začel plaziti in vsepovsod pobirati prah, sem vedela, da je treba ukrepati. Začel je tudi jesti gosto hrano, zato je bila ta povsod, le na krožniku ne." je povedala Alja Perne, ki se srečuje z vsem mamicam dobro znano zgodbo.Robotski sesalnik iRobot Roomba i7+ je bil tako za njeno družino nenadomestljiva pridobitev. "Vsakokrat, ko je govor o Roombi, rečem, da je postala naš novi družinski član in da si ne predstavljam več življenja brez nje. Prižgem jo vedno z aplikacijo, ko se odpravimo od doma, in ni ga lepšega obvestila, kot je, da je Roomba opravila svoje delo. In to, medtem ko sedim na kavi ali smo na nedeljskem izletu." je razložila Alja Perne.iRobot Roomba tako Alji in njeni družini omogoči, da čas, ki je sicer namenjen sesanju, preživljajo skupaj na kakovosten način, se odpravijo na sprehod ali izlet, namesto da bi doma pospravljali in čistili. Takšni trenutki so za Aljo Perne neprecenljivi. Robotski sesalnik je zanimiv tudi za danes desetmesečnega Liama, ki se rad plazi za njim. Ravno zato Roombi najraje pustijo prosto pot, ko se odpravijo od doma. "Zagotovo sem bolj mirna zdaj, ko imamo praktično ves čas čista tla, saj Liam 90 odstotkov svojega časa preživi na tleh." je razložila Aja Perne. Najbolj všeč ji je, da je njihova edina naloga pri sesanju ta, da robota vključijo prek aplikacije, vse drugo pa naredi robotski sesalnik sam. "Brez pretiravanja – je najboljša pridobitev v zadnjem času in nam resnično olajša delo." je sklenila Alja Perne.Robotski sesalnik iRobot Roomba® i7+ prinaša popolnoma novo raven udobja. Naj naštejemo zgolj nekaj izmed izjemnih lastnosti najnovejšega robota.