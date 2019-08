Blokirati Hrvaško, da ali ne

Ljubljana – Hrvaška ima pri vstopanju v evrsko in schengensko območje, kar je ena od prioritet hrvaške zunanje politike, podporo predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen. Z izpolnjevanjem tehničnih pogojev, kar naj bi po navajanju hrvaških oblasti in medijev država že opravila, se žogica prestavlja na področje politike oziroma držav članic, ki morajo z vstopom soglašati.Hrvaški premier Andrej Plenković si želi, da bi Hrvaška v schengensko območje vstopila do leta 2020 oziroma do hrvaškega predsedovanja EU, a zato bo poleg izpolnjevanja vseh kriterijev morala prepričati druge države članice Evropske unije. Na ...