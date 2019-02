Bo afera »maketa« pokopala povezovanje SAB in SMC?

Ljubljana – Ton Alenke Bratušek, ki je še na kongresu svoje stranke poudarjala, da bi bil »skupni nastop pozitiven«, se je po hišnih preiskavah in razkritju novih elektronskih sporočil s komunikacijo o naročanju razvpite makete za drugi tir v javnosti močno ohladil. Novih sestankov med obema prvakoma ni na sporedu, predvidoma prihodnji teden pa bosta svet stranke in izvršni odbor SAB potegnila končno odločitev. Člani stranke, ki imajo evidentiranih 14 kandidatov, se po besedah Alenke Bratušek v oddaji Tarča nagibajo k samostojnemu nastopu. Nosilec liste bi v tem primeru lahko bil generalni sekretar stranke Jernej Pavlič, ki soglasja še ni dal, a ga na tem mestu vidi predsednica SAB.



Tudi prvo evropsko ime SMC na majskih volitvah ostaja še neznanka, saj njihova komisarka Violeta Bulc sodelovanja ni potrdila. A v SMC ob tem tudi zanikajo, da jih je slovenska komisarka zavrnila. »Zavedamo se, da je posameznikova odločitev o kandidiranju posledica upoštevanja in tehtanja različnih dejavnikov. Ker je več vprašanj odprtih, še ni bilo nobene dokončne odločitve o nobenem kandidatu,« odgovarjajo v SMC, pri čemer se sklicujejo na njene besede, da še ni sprejela odločitve.

Brez velike povezave NSi in SLS

Večja povezava je odpadla tudi na desnici, ko se je NSi odločila za samostojno listo in dala košarico SLS. Obe stranki uradno sodelovanja še nista odpisali, a se obe na volitve pripravljata s samostojno listo. NSi je večji del liste že razkrila in na večerni seji izvršilnega odbora tudi potrdila, da bo Ljudmila Novak nosilka liste, sledil bo Jožef Horvat. Evropski poslanec Lojze Peterle, ki si je želel vnovič zasedati prvo mesto, pa se bo za nov mandat v Bruslju potegoval šele s tretjega mesta.



SLS bo po košarici sodelovala s NLS Franca Kanglerja in Zelenimi Slovenije Andreja Čuša, ki bosta imela na listi vsak najmanj po enega kandidata. Skupno imajo doslej 25 evidentiranih imen, med njimi dosedanjega poslanca Franca Bogoviča, Ludvika Toplaka ter predsednika stranke Marjana Podobnika. Končno odločitev naj bi potegnili konec marca ali v začetku aprila, pri čemer bo po besedah Podobnika pomemben kriterij javnomnenjska raziskava, ki jo bodo izvedli v teh dneh.

Vajgl ne gre več na volitve, Šoltes gre sam

V SD, ki ji prve projekcije evropskega parlamenta napovedujejo en poslanski mandat, so nosilko liste evroposlanko Tanjo Fajon že predstavili, med tem ko v Levici svoje kandidate še skrivajo. Tudi v LMŠ in SDS, ki si glede na projekcije obetata po tri evropske poslance, o imenih še molčijo. V SDS bodo listo po napovedih predstavnika SDS Mira Petka predvidoma predstavili sredi marca. Na listi stranke s trenutno največ evropskimi poslanci je pričakovati dosedanje poslance, na špekulacije, da bo kandidiral tudi predsednik SDS Janez Janša, pa odgovarjajo, da »to sodi v polje špekulacij.«



V Desusu bo postopek evidentiranja odprt do konca meseca. Do tedaj naj bi pokrajinski odbori posredovali imena po ene ženske in enega moškega, ki ju predlagajo za uvrstitev na listo Desusa. Ker bo vseh imen skupaj več kot osem, bo imelo najbrž vodstvo stranke odločilno besedo pri sestavi. Organi stranke se bodo sicer sestali že jutri. Če bodo vsi pokrajinski odbori do tedaj že dali predloge, se bodo najbrž že pogovarjali tudi o tem, napovedujejo pa, da bo dokončna sestava liste znana v naslednjih dveh tednih. Med kandidati najbrž ne bo dosedanjega evropskega poslanca Iva Vajgla, ki je z besedami »bilo je dovolj« sporočil, da ne bo več kandidiral. Ugibanja, ki se zadnje dni pojavljajo, da bi na seznam uvrstiti tudi prvaka Desusa Karla Erjavca, pa so, po zagotovilih ljudi blizu vodstva Desusa, res samo špekulacije.



Evroposlanec Igor Šoltes bo na majskih volitvah nastopil s svojo listo, ki jo bodo predstavili sredi marca, nekaj imen, ki se bo potegovalo za funkcijo v Bruslju, pa je menda že znanih. Večina naj bi prihajala iz sfere civilne družbe, neuradno naj bi bil med njimi tudi naravovarstvenik Anton Komat, ne bo pa lista samo »zelena«. Šoltes bo predvidoma 15. marca začel zbirati podpise, za vložitev liste jih potrebuje 3000.