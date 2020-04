Bo afera z maskami prinesla nov obraz slovenske politike?

Minister za gospodarstvo na Brniku, ko so v Slovenijo prispele zaščitne maske. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Ali poznate Ivana Galeta, ste bili kdaj v stiku z njim?

Ali poznate Antona Zakrajška, nekdanjega direktorja zavoda za blagovne rezerve?

Kako komentirate navedbe, da ste v ozadju snemanja pogovorov z ministrom Zdravkom Počivalškom na zavodu za blagovne rezerve?

Ali ste kakorkoli povezani z družbama MD Global, Oeco ali Sla marketing, kako, ali ste podpisnik kakšne pogodbe z zavodom?

Ali ste politično kakorkoli dejavni?

Napovedujete novi »novi obraz« slovenske politike?

V letih 2009 in 2010 so prek NLB potekale nenavadne iranske transakcije, prek katerih so prenakazali skoraj milijardo dolarjev. Transakcije so se dogajale v času, ko je Slovensko obveščevalno-varnostno službo (Sova) vodilKot deveti direktor je bil na čelu agencije od julija 2010, ko ga je imenovala vlada, odšel pa je v začetku leta 2012, preden bi ga krivdno odstavila vlada. Notranja revizija je namreč odkrila nepravilnosti pri opremljanju enega od Sovinih stanovanj v Ljubljani. Preden je postal prvi obveščevalec v državi, je vodil Sovin center v Kopru, pred tem je delal kot obveščevalec na gospodarskem področju, v Sovi pa je bil zaposlen od leta 1999.V enem od intervjujev je kot direktor Sove izjavil, da spremljajo vse večje aktivnosti v povezavi s tujino, ki lahko na gospodarskem področju škodljivo vplivajo na interese Slovenije. Očitno pranja neobičajnih transakcij v NLB ni zaznal ali pa morda držijo navedbe, da so te transakcije potekale tudi z vednostjo tujih obveščevalnih služb, ki imajo raje, da denar potuje prek bančnih računov, saj ga je tako lažje spremljati in nadzorovati kot gotovinske transakcije.Nato se je preselil v gospodarstvo. V javno dostopnih bazah podatkov je mogoče najti podatke, da je bil na več vodstvenih funkcijah v različnih podjetjih (M kapital, M naložbe, Delo prodaja, Terme Čatež in Marina Portorož), vsa so iz mreže DZS, ki je bil v preteklosti tesno povezan z vrhom LDS. Ustanovil je tudi svojo družbo za poslovno svetovanje S-TEAMS v domačem Logatcu ter v Krškem še družbo 3MARAN, ki se ukvarja s trgovino na debelo, ki se ukvarja s prodajo bivalnih plovil, nameščenih v portoroški marini.Zdaj ga nekateri mediji in naši sogovorniki vidijo v ozadju dogajanja na zavodu za blagovne rezerve Na vprašanja nam je odgovoril pisno.Ne, ne poznam gospoda Ivana Galeta in nikoli nisem bil v stiku z njim.Ne, ne poznam gospoda Antona Zakrajška in nikoli nisem bil v stiku z njim.To je popolnoma neresnična in škodljiva informacija, zaradi katere bom izvedel vse potrebne pravne postopke zoper avtorje in odgovorne osebe.Ne, nisem in nisem nikoli bil v nobeni povezavi z omenjenimi podjetji ter tudi nisem podpisnik nobene pogodbe z Zavodom za blagovne rezerve.Ne, trenutno nisem politično aktiven. Situacija z lažnimi in pompoznimi obtožbami zoper mene, namenjenim preusmeritvi pozornosti javnosti od napak in škodljivih aktivnosti trenutne vlade, pa je še dodatno utrdila moje prepričanje, da je politična in gospodarska situacija v Sloveniji, na kritični ravni. Zato resno razmišljam o tem, da bi se aktivno vključil v politično življenje zato, da preprečim nadaljnjo gospodarsko škodo, ki se dela Sloveniji in da opozorim na vse politične aktivnosti, ki vodijo v smer, ki ni dobra za prihodnost demokracije v naši državi.Glede politične stranke je za zdaj prehitro govoriti. Obstajajo pa vse opcije.