FOTO:Bo Aleksandra Pivec zamenjala ministrstvo?

Ljubljana – Uradno o menjavah resorjev v koaliciji (še) niso govorili – le o tem, da bo treba popraviti nesorazmerja, ki so nastala po prestopih poslancev –, a prav v vseh vladnih strankah omenjajo možnost, da bi kmetijska ministrica in predsednica Desusa Aleksandra Pivec prevzela vodenje urada za demografijo in tako tudi lažje uredila razmere v stranki, resor kmetijskega ministrstva pa bi prešel v roke NSi. Sama sicer pravi, da ne misli zamenjati kmetijskega resorja za demografskega, ampak pričakuje, da bosta poleg zdravstvenega v rokah Desusa ostala oba.»Predsedniki koalicijskih strank se o tem, da bi jaz zamenjala resor, še ...