Bo avtobus po Ljubljani hitrejši od avtomobila?

Ljubljanski potniški promet želi do leta 2030 javni mestni prevoz narediti ogljično nevtralen. Po besedah Roka Viharja, direktorja Ljubljanskega potniškega prometa (LPP), bo prehod temeljil na kombinaciji baterijskih električnih avtobusov, vodikovih avtobusov in obstoječih vozil na metan, ki bi jih lahko v prihodnje poganjal biometan. Pri tem napoveduje še podaljšanje rumenih pasov in prednost avtobusov na semaforiziranih križiščih.

Vihar poudarja, da se v Ljubljani niso odločili izključno za baterijske električne avtobuse predvsem zaradi izkušenj drugih mest. Ta so se pri hitrem prehodu na električne avtobuse ponekod srečala s težavami pri dosegu, predvsem v zahtevnejših vremenskih razmerah. Mestni avtobusi imajo velike potniške kabine, pogosto odpirajo vrata, poleti jih obremenjuje hlajenje, pozimi ogrevanje. V takih razmerah se poraba energije poveča, doseg baterijskih vozil pa se lahko zmanjša. Vodikovi avtobusi na drugi strani dosegajo razdalje, primerljive z dizelskimi, po dosedanjih podatkih LPP pa z enim polnjenjem lahko prevozijo tudi več kot 400 kilometrov.