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    Slovenija

    Bo desnica v boj za ljubljanskega župana poslala Pličaniča?

    Član Demokratov Pličanič je za Televizijo Slovenija potrdil, da potekajo dogovori s strankami vladne koalicije in Resnico.
    Pličanič meni, da si Ljubljana tako kot tudi druge občine zasluži kompetentno upravljanje, pa tudi »spremembo po teh dolgih letih enega samega voditelja v Mestni občini Ljubljana«. FOTO: Arhiv Dela
    Galerija
    Pličanič meni, da si Ljubljana tako kot tudi druge občine zasluži kompetentno upravljanje, pa tudi »spremembo po teh dolgih letih enega samega voditelja v Mestni občini Ljubljana«. FOTO: Arhiv Dela
    STA
    5. 9. 2026 | 21:21
    3:11
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    Po poročanju Televizije Slovenija in POP TV bi utegnili Demokrati v župansko tekmo v Ljubljani poslati nekdanjega pravosodnega ministra Senka Pličaniča.

    Član Demokratov Pličanič je za Televizijo Slovenija potrdil, da potekajo dogovori s strankami vladne koalicije in Resnico, da bi z njihovo podporo nastopil kot neodvisni županski kandidat. Pličanič meni, da si Ljubljana tako kot tudi druge občine zasluži kompetentno upravljanje, pa tudi »spremembo po teh dolgih letih enega samega voditelja v Mestni občini Ljubljana«.

    »Vsebine, ki so povezane z upravljanjem občine, so hkrati tudi moja strokovna področja: urejanje prostora, varstvo okolja, energetika, promet,« je dodal v izjavi ob robu današnjega srečanja Demokratov. Kaj je povedal na srečanju preverite tukaj

    Na srečanju je bilo tudi sicer veliko pozornosti namenjene tudi lokalnim volitvam. Logar je napovedal oblikovanje list in programov v večini slovenskih občin ter pozval člane, naj pri tem aktivno sodelujejo. Na lokalnih volitvah ljudje volijo ljudi, je poudaril.

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    Anže Logar: Popravnega izpita ne bo

    Stranka bo morala po njegovih besedah tam, kjer še nima odborov, te šele oblikovati. V izjavi za medije je Logar pojasnil, da imajo ustanovljenih 75 lokalnih odborov, se bodo pa potrudili, da bodo imeli kandidate svoje stranke v čim več občinah. Priznal je, da ključnih odločitev glede kandidatov v najpomembnejših mestih še niso sprejeli. Glede županskega kandidata v Ljubljani je dejal, da si želi močnega kandidata, ki ga bo podpirala aktualna vlada in ki bo »končal 20-letno vladavino Zorana Jankovića.«

    O pripravah stranke na lokalne volitve in pomenu dela na terenu je v nagovoru zbranim spregovoril tudi podpredsednik stranke Janez Demšar, ki meni, da so lokalne volitve predvsem tekmovanje v konkretnih dejanjih in ne velikih besedah. Demokrati želijo po njegovih besedah občine, ki delajo za ljudi, se razvijajo, poslušajo prebivalce in povezujejo. Logarja čaka tudi preverjanje podpore med članstvom.

    Do konca leta naj bi namreč pripravili volilni kongres, ki ga je Logar označil za trenutek, ko bodo pokazali, kdo so in kakšen pečat želijo pustiti v prihodnjih letih. Napovedal je tudi kongres podmladka. Ob koncu nagovora je Logar poudaril, da Demokrati stavijo na delo, uspeh podjetij, red in enaka pravila za vse. Zavzel se je za učinkovitejši boj proti korupciji in dostopno javno zdravstvo, socialno pomoč pa po njegovih besedah povezujeta tudi pravica in dolžnost do družbeno koristnega dela.

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