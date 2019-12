Bo glasovanje o Mlinarjevi usodno za vlado?

SAB krivdo pripisuje tudi premieru

Opozicija pogreša Marka Bandellija

Če kandidatka ne bo potrjena ...

Služba vlade za zakonodajo izpostavlja, da je v skladu z ustreznimi metodami razlage pravnega reda treba novega ministra predlagati in ga tudi imenovati v treh mesecih. Predsednici SAB Alenki Bratušek, ki začasno vodi to ministrstvo, se začasni mandat izteče 7. januarja 2020. Zastavlja se vprašanje, kaj bo, če parlament v tem času ne podpre predlaganega ministrskega kandidata. Gotovo je eno: ministrstvo potrebuje vodstvo, predsednik vlade pa bi moral zagotoviti, da takšno ministrstvo še naprej nemoteno deluje. Torej bi moral Marjan Šarec določiti drugega ministra ali pa sebe, da začasno še naprej opravlja funkcijo drugega ministra, so za STA pojasnili v službi.

Ljubljana – Predsednik vladese je kljub negativnemu mnenju odborov za evropske zadeve in za gospodarstvo odpovedal pravici, da bi namestopredlagal drugega kandidata za kohezijskega ministra. Pred današnjim večernim glasovanjem o njenem imenovanju pa je znotraj koalicije pričakovati živčno vojno preštevanja glasov.Celotna opozicija – SDS, Levica, NSi in SNS – je včeraj znova zatrdila, da glasov kandidatki za kohezijsko ministrico nikakor ne bo prispevala, zato koroška Slovenka za zdaj nima zagotovljenih glasov. Ker pa je za njeno imenovanje potrebna le večina opredeljenih navzočih poslancev, bodo šteli tudi morebitni manjkajoči ali vzdržani poslanci. Med temi bi se lahko znašli tudi poslanci Desusa, kjer še zdaleč niso enotni glede podpore kandidatki. Po naših informacijah bo en poslanec zagotovo glasoval proti njenemu imenovanju, eden jo bo podprl, preostali trije pa naj bi se odločili čez dan. Tudi manjšinska poslanca se bosta po besedahodločila šele danes, po tem, ko se bosta sestala z Angeliko Mlinar.A če bo na seji – glasovanje bo v poznih večernih urah – prisoten celoten sklic državnega zbora, vse kaže, da bo Mlinarjeva zavrnjena. Kot negativno mnenje bi se štelo tudi, če bi jo 45 poslancev potrdilo in 45 zavrnilo. Kdo bo torej odgovoren ali kakšne bodo posledice za koalicijo? V primeru neizvolitve kandidatke bi na Šarčevem mestu odstopila, je včeraj dejala celo predsednica SABin premieru očitala neaktivnost pri zagotovitvi podpore za njeno izvolitev. Na vprašanje, ali torej ni opravil domače naloge, je odgovorila z dejstvom, da manjšinska vlada na parlamentarnih odborih nima večine ter da je premiera že pred mesecem dni vprašala, kje in kako bo kandidatki zagotovil podporo. »Zelo dolgo ve, da je v naših očeh to absolutno njegova naloga in naloga koalicije, če ta sploh še je,« je bila ostra Bratuškova. Če njihova kandidatka ne bo izvoljena, se bodo v SAB temeljito pogovorili, ali bodo ostali v koaliciji. »Če bodo manjkali Desusovi glasovi, se moramo vprašati, ali so oni še v koaliciji,« pa je komentiral vodja poslanske skupine SMC Igor Zorčič in spomnil na zavezo koalicijskih partnerjev, da zagotovijo potrebne glasove.Preostali koalicijski partnerji so včeraj še mirili, da je treba počakati, kaj se bo zgodilo nocoj. V SD in SMC premierovega odstopa zaradi morebitnega neuspeha pri imenovanju kandidatke za kohezijsko ministrico ne pričakujejo. A neuspeh bi verjetno še bolj zaostril razmere v manjšinski koaliciji, zato je zagotovo pričakovati še živčno nabiranje glasov. Bi se ob prepričljivi predstavitvi Mlinarjeve lahko znova premislila – najprej ji je namreč napovedala podporo – nacionalna stranka? »Mlinarjeva je zamudila ta čas, imela je tri mesece, in se ji ni zdelo vredno priti predstaviti,« je vztrajal prvak SNS in dodal, da ne računa na premierov obisk, saj ima prav gotovo v rokavu že drugega kandidata oziroma lahko raje vzame nazajki so ga s tega položaja odnesle neprimerne izjave. Med poglavitnimi očitki pri nasprotovanju Angeliki Mlinar je njena neoliberalna ideološka opredeljenost, kar izpostavlja Levica, in pa pomisleki zaradi njene hitre pridobitve državljanstva tik pred ministrsko kandidaturo, kar med drugim navajajo v SNS, SDS in Desusu. Prvak NSinapoveduje nasprotovanje predlogu, a ne, ker bi bil to glas proti njej, ampak bo to za glas proti vladi Marjana Šarca.