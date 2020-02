FOTO:Bo Janezu Janši kaj povedala izkušnja Marjana Šarca?

Predsednik republike Borut Pahor je predlagal Janeza Janšo za mandatarja po tem, ko so SDS, SMC, NSi in Desus podpisali koalicijsko pogodbo. »Koliko bodo tri stranke, ki so s SDS v koaliciji, lahko zagotavljale uravnoteženo delovanje, je težko napovedati. SMC in Desus sta relativno šibka, Janša pa bo v tej vladi močnejši, kot je bil v svoji drugi vladi,« meni politični analitik Aleš Maver in dodaja, da bo moral biti fleksibilen, izkušnja z vodenjem Marjana Šarca je namreč poučen zgled. »Potrditev Janeza Janše za mandatarja štirinajste slovenske vlade prinaša že četrto zamenjavo vlade, odkar sem predsednik ...