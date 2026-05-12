Bo Janša iz Bruslja vpoklical Romano Tomc?

Potem ko je trojček SDS, Nova Slovenija in Demokrati prejšnji teden potrdil izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne manjšinske prihodnje vlade, so pogajanja, ki jih vodi Janez Janša, v polnem teku. Koalicijska pogodba bo usklajena do konca tedna, temu pa bo sledil kadrovski razrez po ministrstvih.

»Koalicijska pogodba je usklajena 95-odstotno, računajo pa, da bodo usklajevanja končali ta teden,« je razkril najverjetnejši novi mandatar Janez Janša. Po njegovem mnenju je mogoče, da bi novo vlado dobili na začetku junija.

Za zdaj je jasno, da stranka Resnica, ki se samodeklarira za opozicijsko, ne bo del koalicije, prav tako po zagotovilih iz stranke njihovi poslanci ne bodo prispevali podpisov za mandatarsko kandidaturo Janeza Janše. Drugi krog dvotedenskega iskanja mandatarja, v katerem svojega kandidata lahko predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev, bo potekal do 19. maja.

Bodo pa poslanci Resnice prispevali glasove za Janševo izvolitev na mandatarski položaj, za kar je potrebna absolutna večina v državnem zboru. Prav zaradi tega Resnica ne more biti opozicijska stranka, saj bo prispevala glasove za izvolitev mandatarja in vlade.

Iz SDS je slišati, da bi bila Romana Tomc v izvršni veji slovenske oblasti stranki bolj koristna, kot je v evropskem parlamentu.

Usklajevanje koalicijske pogodbe in kadrovski razrez tokrat poteka za tesno zaprtimi vrati, saj informacije ne uhajajo v javnost. Je pa iz vrst bodoče koalicije slišati ocene, da bo, kar se tiče ministrske zasedbe, zadnjo besedo imel Janez Janša. Ministre iz obeh manjših koalicijskih strank naj bi nadziral državni sekretar iz vrst SDS.

Kdo bi lahko bil minister

Po noveli zakona o vladi bo četrta Janševa vlada štela 15 ministrstev. Po imenih, ki krožijo kot možni ministrski kandidati, je nekaj manj kadrovskih nejasnosti pri obeh manjših koalicijskih partnericah. Trojčku okoli Nove Slovenije naj bi pripadli štirje resorji. Nova Slovenija naj bi tudi v četrti Janševi vladi prevzela iste resorje, kot jih je pokrivala v tretji Janševi vladi. Predsednik stranke Jernej Vrtovec infrastrukturo in energetiko, Valentin Hajdinjak obrambo, Janez Cigler Kralj pa si želi voditi novokomponirani resor demografije, družine in socialnih zadev. Ministrske funkcije pa si močno želi tudi predsednica stranke SLS Tina Bregant.

Največ težav z notranjo kohezivnostjo imajo v stranki Demokrati Anžeta Logarja. Ravno zaradi potrebe po obvladovanju stranke se je Anže Logar odpovedal položaju zunanjega ministra, v novi Janševi vladi naj bi bil minister za gospodarstvo in delo. Za prevzem zdravstvenega resorja se poteguje zdravnik Tadej Ostrc, kulturni resor pa bi lahko vodila za poslanko neizvoljena Eva Irgl.

Podpredsednica stranke SDS in evropska poslanka Romana Tomc ni ne zanikala ne potrdila, da bi lahko bila kandidatka za ministrico v Janševi vladi. Slovenskim novinarjem v Bruslju je prejšnji teden zatrdila, da bo javnost nad sestavo nove vlade »prijetno presenečena«. Sogovorniki v iz vrst SDS ocenjujejo, da bi bila Romana Tomc velika okrepitev za Janševo vlado, saj bi bila v izvršni veji slovenske oblasti stranki precej bolj koristna, kot je v evropskem parlamentu.

Kdo verjetno ne bo minister

Če bi Janša Romano Tomc vpoklical v svojo vlado, sta kandidata za odhod v Bruselj na dobro plačano mesto evropskega poslanca dva pomembna člana SDS, Aleš Hojs in Franc Breznik. Iz predloga sklepa o imenovanju predsednikov delovnih teles državnega zbora je mogoče razbrati, da SDS za mesto vodenja odbora za infrastrukturo in energetiko predlaga Aleša Hojsa, za vodenje odbora za zunanjo politiko pa Franca Breznika. To lahko nakazuje, da ju Janša ne vidi v svoji četrti vladi.

Poleg tega SDS na čelo odbora za notranje zadeve in javno upravo predlaga Žana Mahniča, kar lahko nakazuje, da ga Janša ne bi imenoval na čelo notranjega ministrstva. Nekateri omenjajo možnost, da se Mahnič lahko zavihti na čelo Slovenske obveščevalno-varnostne službe.