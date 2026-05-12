  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Bo Janša iz Bruslja vpoklical Romano Tomc?

    Še največ neznank je, koga od strankarskih tovarišev bo na ministrske položaje postavil prvak SDS.
    Najverjetnejši mandatar Janez Janša je v ciljni ravnini sestavljanja četrte vlade. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Najverjetnejši mandatar Janez Janša je v ciljni ravnini sestavljanja četrte vlade. FOTO: Blaž Samec
    Uroš Esih
    12. 5. 2026 | 05:00
    5:05
    A+A-

    Potem ko je trojček SDS, Nova Slovenija in Demokrati prejšnji teden potrdil izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne manjšinske prihodnje vlade, so pogajanja, ki jih vodi Janez Janša, v polnem teku. Koalicijska pogodba bo usklajena do konca tedna, temu pa bo sledil kadrovski razrez po ministrstvih.

    »Koalicijska pogodba je usklajena 95-odstotno, računajo pa, da bodo usklajevanja končali ta teden,« je razkril najverjetnejši novi mandatar Janez Janša. Po njegovem mnenju je mogoče, da bi novo vlado dobili na začetku junija.

    Za zdaj je jasno, da stranka Resnica, ki se samodeklarira za opozicijsko, ne bo del koalicije, prav tako po zagotovilih iz stranke njihovi poslanci ne bodo prispevali podpisov za mandatarsko kandidaturo Janeza Janše. Drugi krog dvotedenskega iskanja mandatarja, v katerem svojega kandidata lahko predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev, bo potekal do 19. maja.

    Bodo pa poslanci Resnice prispevali glasove za Janševo izvolitev na mandatarski položaj, za kar je potrebna absolutna večina v državnem zboru. Prav zaradi tega Resnica ne more biti opozicijska stranka, saj bo prispevala glasove za izvolitev mandatarja in vlade.

    Iz SDS je slišati, da bi bila Romana Tomc v izvršni veji slovenske oblasti stranki bolj koristna, kot je v evropskem parlamentu.

    Usklajevanje koalicijske pogodbe in kadrovski razrez tokrat poteka za tesno zaprtimi vrati, saj informacije ne uhajajo v javnost. Je pa iz vrst bodoče koalicije slišati ocene, da bo, kar se tiče ministrske zasedbe, zadnjo besedo imel Janez Janša. Ministre iz obeh manjših koalicijskih strank naj bi nadziral državni sekretar iz vrst SDS.

    Kdo bi lahko bil minister

    Po noveli zakona o vladi bo četrta Janševa vlada štela 15 ministrstev. Po imenih, ki krožijo kot možni ministrski kandidati, je nekaj manj kadrovskih nejasnosti pri obeh manjših koalicijskih partnericah. Trojčku okoli Nove Slovenije naj bi pripadli štirje resorji. Nova Slovenija naj bi tudi v četrti Janševi vladi prevzela iste resorje, kot jih je pokrivala v tretji Janševi vladi. Predsednik stranke Jernej Vrtovec infrastrukturo in energetiko, Valentin Hajdinjak obrambo, Janez Cigler Kralj pa si želi voditi novokomponirani resor demografije, družine in socialnih zadev. Ministrske funkcije pa si močno želi tudi predsednica stranke SLS Tina Bregant.

    Največ težav z notranjo kohezivnostjo imajo v stranki Demokrati Anžeta Logarja. Ravno zaradi potrebe po obvladovanju stranke se je Anže Logar odpovedal položaju zunanjega ministra, v novi Janševi vladi naj bi bil minister za gospodarstvo in delo. Za prevzem zdravstvenega resorja se poteguje zdravnik Tadej Ostrc, kulturni resor pa bi lahko vodila za poslanko neizvoljena Eva Irgl.

    Poslanci imajo čas, da mandatarsko kandidaturo Janeza Janše vložijo do 19. maja.

    Aleš Hojs in Žan Mahnič bi lahko ostala brez ministrskega položaja.

    Novo vlado bi lahko dobili na začetku junija.

    Podpredsednica stranke SDS in evropska poslanka Romana Tomc ni ne zanikala ne potrdila, da bi lahko bila kandidatka za ministrico v Janševi vladi. Slovenskim novinarjem v Bruslju je prejšnji teden zatrdila, da bo javnost nad sestavo nove vlade »prijetno presenečena«. Sogovorniki v iz vrst SDS ocenjujejo, da bi bila Romana Tomc velika okrepitev za Janševo vlado, saj bi bila v izvršni veji slovenske oblasti stranki precej bolj koristna, kot je v evropskem parlamentu.

    Kdo verjetno ne bo minister

    Če bi Janša Romano Tomc vpoklical v svojo vlado, sta kandidata za odhod v Bruselj na dobro plačano mesto evropskega poslanca dva pomembna člana SDS, Aleš Hojs in Franc Breznik. Iz predloga sklepa o imenovanju predsednikov delovnih teles državnega zbora je mogoče razbrati, da SDS za mesto vodenja odbora za infrastrukturo in energetiko predlaga Aleša Hojsa, za vodenje odbora za zunanjo politiko pa Franca Breznika. To lahko nakazuje, da ju Janša ne vidi v svoji četrti vladi.

    Poleg tega SDS na čelo odbora za notranje zadeve in javno upravo predlaga Žana Mahniča, kar lahko nakazuje, da ga Janša ne bi imenoval na čelo notranjega ministrstva. Nekateri omenjajo možnost, da se Mahnič lahko zavihti na čelo Slovenske obveščevalno-varnostne službe.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Interventni zakon

    Povsem nasprotno videnje, kaj je razvoj in zakaj intervencija

    Zakon »tretjega bloka«: Avtorji predloga trdijo, da predlog nikomur nič ne jemlje, več institucij pa opozarja na posledice milijardne luknje.
    Barbara Hočevar 11. 5. 2026 | 17:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Interventni zakon

    Janša: Levica gradi politiko na zavisti

    V izhodiščih za koalicijsko pogodbo, ki so bila usklajena, sta po besedah najverjetnejšega mandatarja med prioritetami debirokratizacija in decentralizacija.
    11. 5. 2026 | 16:35
    Preberite več
    Nedelo
    Kolumna

    Ne nujno nestabilna manjšina

    Še preden je prevzeli oblast prihajajoča koalicija deluje kot glasovalni valjar, a kdor je pričakoval kaj drugega, je bil več kot naiven.
    Gorazd Utenkar 10. 5. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Parlament

    Pred strankami drugi krog za predlaganje mandatarja

    Formalno začenja teči 14-dnevni krog iskanja mandatarja.
    6. 5. 2026 | 06:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reportaža

    Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju

    Rajka Stevanovića, očeta predsednika državnega zbora, smo v njegovi rodni vasi v BiH vprašali, iz kakšnega testa je njegov sin.
    Novica Mihajlović 11. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Kakšen bi bil izid, če bi volili še enkrat?

    Obe vodilni stranki sta pridobili v primerjavi z aprilskim merjenjem, kaže Barometer. Delež neopredeljenih ostaja razmeroma majhen.
    Barbara Hočevar 11. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Bono

    Kljub milijonom oboževalk je vedno ljubil le njo

    Zgodba o frontmanu skupine U2 je filmska. Nesrečni fant, ki se ni znal sprijazniti z veliko izgubo, je rešitev našel v glasbi in z njo navdušil milijone.
    Agata Rakovec Kurent 10. 5. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    Interventni zakon potrjen, Bratuškova: Ljudje naj se na žalost pripravijo

    V zakon so predlagatelji vključili več ukrepov za grozečo energetsko krizo. Nataša Avšič Bogovič iz Svobode izvoljena za podpredsednico DZ.
    11. 5. 2026 | 19:47
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

    Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
    11. 5. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Česa se boji Evropa?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

    Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Motorist naj bo

    Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Na trgu poslovnih stavb se karte že mešajo

    Za vlagatelje na trg poslovnih nepremičnin je pomembna najemna donosnost v primerjavi z donosnostjo dolgoročnih državnih obveznic.
    Milka Bizovičar 9. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Zelena naložba, ki brez zaščite lahko drago stane

    Število sončnih elektrarn še naprej narašča, strokovnjaki opozarjajo na pomen kakovostne montaže, vzdrževanja in ustreznega zavarovanja.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Umetna inteligenca

    Umetna inteligenca kot prevozno sredstvo na poti v prihodnost

    Če je Kitajska igralnica, potem je vložek UI na mizi, in če bodo ZDA v tem krogu izgubile, je igre konec.Peking gradi pametno družbo zase, a spreminja ves svet.
    Zorana Baković 8. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sponzorstvo

    Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

    Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Volitve 2026Janez Janšakoalicijakadrovanjenova vlada

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Knjižne novosti za otroke: Lepote sobivanja pod in nad zemljo

    Ste vedeli, da je bilo pri nas doslej odkritih več kot 15.400 jam? Kaj pa, da je nekatere slivove cmoke bolje jesti miže?
    Pia Prezelj 12. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvena nega

    Primanjkuje od 4000 do 6000 medicinskih sester

    Nujno je treba sprejeti kadrovske standarde in normative, ki temeljijo na sedanjih potrebah pacientov, pravijo v Zbornici – Zvezi.
    Andreja Žibret 12. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Sestre na zalogo

    Že 20 let ugotavljajo, da na bolnišničnih oddelkih primanjkuje od 20 do 25 odstotkov medicinskih sester, to je od 2000 do 3000.
    Marko Kočevar 12. 5. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prestopni rok

    Courtois bi igral za 30 milijonov, soproga mu grozi z ločitvijo

    Belgijski nogometni vratar Thibaut Courtois se je znašel pred eno najtežjih odločitev v karieri, pri čemer je zanimivo, da ne gre za športne razloge.
    12. 5. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Razno
    Astrologija

    Horoskop za torek 12. maja 2026

    Današnji dan je kot nalašč za pogumne odločitve in premišljene korake v karieri.
    12. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Sestre na zalogo

    Že 20 let ugotavljajo, da na bolnišničnih oddelkih primanjkuje od 20 do 25 odstotkov medicinskih sester, to je od 2000 do 3000.
    Marko Kočevar 12. 5. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prestopni rok

    Courtois bi igral za 30 milijonov, soproga mu grozi z ločitvijo

    Belgijski nogometni vratar Thibaut Courtois se je znašel pred eno najtežjih odločitev v karieri, pri čemer je zanimivo, da ne gre za športne razloge.
    12. 5. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Razno
    Astrologija

    Horoskop za torek 12. maja 2026

    Današnji dan je kot nalašč za pogumne odločitve in premišljene korake v karieri.
    12. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

    Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    GigaSfera, nova Telemachova zgodba o povezanosti

    Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
    Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

    Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
    Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

    Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

    Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
    8. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

    Nova aplikacija nakupovalnih centrov

    Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
    Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

    Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
    5. 5. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

    Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

    Poklicno izobraževanje pri nas je pred spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja ali pa bo postal ključni motor razvoja.
    15. 4. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko palec začne omejevati vsakdan: prepoznajte znake rizartroze

    »Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
    Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VLAK

    Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

    Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
    11. 4. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TIMBILDING

    Najbolj priljubljeni programi ta hip

    V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
    Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

    V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

    Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
    5. 5. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

    VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
    5. 5. 2026 | 14:15
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo