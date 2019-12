Bo Janševa odškodninka v zadevi Patria pristala na ustavnem sodišču?

Odločitev vrhovnega sodišča: Odvetniku Franciju Matozu uspel prenos pristojnosti iz Ljubljane v Celje. Obramba pa ogorčena.

Na Celjskem so se sodniki z Janezom Janšo in Francijem Matozom že srečali. V zadevi glede razžalitve novinark RTV Slovenija Eugenije Carl in Mojce Šetinc Pašek, ki ju je Janša označli za »presstitutki«, je višje sodišče v Celju razveljavilo prvostopenjsko sodbo sodnice Barbare Žumer Kunc proti Janši v primeru domnevne razžalitve novinark ter zadevo vrnilo na prvo stopnjo. FOTO: Brane Piano