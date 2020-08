FOTO:Bo Kočevsko postalo zverinjak in rezervat?

Na Kočevskem, enem najbolj gozdnatih predelov Slovenije, kjer živijo tri velike zveri – volk, medved in ris –, letos opozarjajo predvsem na občutno naraščanje števila škodnih primerov zaradi volkov oziroma napadov volkov na domače živali. Krhkega ravnovesja sobivanja ljudi in velikih zveri pa tam že dolgo ni več. Da razmere na Kočevskem oziroma na kočevsko-belokranjskem lovskoupravljavskem območju niso običajne oziroma da pravega sožitja med velikimi zvermi in človekom še vedno ni, kažejo uradni podatki Zavoda za gozdove Slovenije. Lani so ljudje na tem območju v prvih sedmih mesecih prijavili 91 napadov volkov ...