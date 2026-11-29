V Ljubljani je bila volilna udeležba do 16. ure 29-odstotna. Oba kandidata za župana prestolnice – Zoran Janković in Luka Mesec – sta svoj glas oddala že dopoldne. Po več kot polovici vseh preštetih glasov rahlo vodi Luka Mesec, v njegovem taboru je bilo zato slišati vzklike veselja. Tekma bo očitno nadvse tesna, a tako so pred drugim krogom napovedale tudi javnomnenjske ankete.

Mesec, sicer koordinator stranke Levica, je bil v primerjavi s prvim krogom že ob oddaji glasu tokrat bolj sproščen. »Ko človek pogleda na delo, ki ga je opravil po svojih najboljših močeh, gre za enega najlepših trenutkov v življenju,« je poudaril. Vendar se zaveda, da ga bodo že v ponedeljek »čakali resničnost in novi izzivi, in bo spet napeto«.

Izrazil je zadovoljstvo, da sta skupaj s protikandidatom v volilni kampanji obdržala spoštljivo raven komunikacije. Želi si, je poudaril Mesec, da se to prelije tudi na državno raven.

V volilnem štabu Luke Mesca so se že pred 19. uro začeli zbirati njegovi podporniki, denimo glasbenik Miha Guštin, nekdanji minister Simon Maljevac in svetnica mestna Urška Honzak. V štabu je tudi Metka Greta Barbo Škerbinc (bivša direktorica zavoda za zaposlovanje), ki je v ekipi Mesca, ter mestna svetnica Biserka Marolt Meden. Poslancev Levice razen Nataše Sukić v štabu še ni, je pa že prispel Luka Mesec. Pozdravil in poklepetal je s podporniki in si nalil kozarec vode.

Luka Mesec je bil v primerjavi s prvim krogom ob oddaji glasu tokrat bolj sproščen. FOTO: Leon Vidic

Medtem je – za razliko od prvega kroga – v štab Zorana Jankovića prišel vodja Gibanja Svoboda Robert Golob. Kot je dejal, »zato, da mu izkažem spoštovanje in priznanje za vse tisto, kar je naredil za Ljubljano v zadnjih 20 letih. Ne glede na to, kako se bo danes končalo, tega nihče ne more odvzeti. In jaz ga res globoko spoštujem za vse njegove rezultate. To je glavni razlog, zakaj sem danes tukaj.«

Medtem ko so nekateri poslanci Svobode kandidirali na listi Zorana Jankovića, so drugi člani te stranke podprli Mesca. »Svoboda je velika stranka in predvsem demokratična,« odgovarja Golob. »Ko smo imeli razpravo na izvršnem odboru, smo se brez glasu proti odločili za podporo sedanjemu županu Jankoviću. Ampak to ne spremeni dejstva, da smo demokratična stranka, da ima vsak pravico do svojega mnenja, sploh na lokalnem nivoju, in da je čisto možno, da bo danes tudi kdo na drugi strani.«

Ob tem je dodal: »Dokler bo Levica oziroma leva sredina držala Ljubljano v svojih rokah in danes jo drži, ne glede na izid, do takrat bomo lahko brez problemov tudi povedali, da je kakšen poslanec na eni strani in kakšen na drugi.«

Luka Mesec. FOTO: Leon Vidic

Na vprašanje Golobu, kateri projekti si želi, da bi bil izpeljan, ne glede kdo bo župan, je odvrnil, da največ polaga na stanovanjsko gradnje in nove študentske sobe. To je najbolj nujno. Finančna sredstva za stanovanja so zagotovljena za prihodnje desetletje, je dejal. Glede sodelovanje z državo na drugih področjih pa bo veliko odvisno od župana: »Jankovič je pokazal, da zna sobivati z vsemi vladami. Jaz verjamem, da če bo on ostal, potem bo tudi to sobivanje lažje kot v nasprotnem primeru.«

Kdorkoli bo župan, bo treba sodelovati v mestnem svetu, kaj pričakuje tu? »To je točka, ki se je najbolj veselim. Pred volitvami so vedno čustva burna in se marsikaj tudi izreče. Po volitvah pa tisti, ki gojimo podobne vrednote, ne samo, da moramo sodelovati, nam je tudi bistveno lažje, kot je videti. Eno je predvolilni čas, po volitvah pa pride realnost in predvsem skrb za ljudi. In takrat ni časa za osebne zamere ali prepire.«

Vodja Jankovićevega kabineta Tanja Dodig Sodnik je izrazila prepričanje, da si Ljubljančani želijo razvoj Ljubljane še naprej, da si želijo varnost, stabilnost, »to pač, kar smo jim zdaj 20 let nudili župan in njegova ekipa«. Zato verjame, da bo rezultat »tak, kot si želijo«.

Simon Maljevac v štabu Luke Mesca. FOTO: Voranc Vogel

Pred kamere je stopil tudi poslanec Svobode Lenart Žavbi, ki je bil izvoljen za mestnega svetnika na Jankovićevi listi, Svoboda pa je Jankovića tudi uradno podprla pred drugim krogom. Žavbi je kampanjo pred drugim krogom ocenil kot zgledno. »Mislim, da nismo šli pod pas,« je dejal. Volilna udeležba, četudi za zdaj kaže, da bo nižja kot v prvem krogu, pa se mu zdi »v mejah normale«. »Mislim, da bo zmaga naša,« je dodal.

Na vprašanje, ali že potekajo pogovori glede oblikovanja koalicije v mestnem svetu, je Žavbi odgovoril, da se bo večina pogovorov začela od jutri dalje: »Mislim, da je velika večina v tem mestnem svetu naravnana na razvoj Ljubljane.« Pri tem se strinja z Jankovićevo oceno, da bi bila naravna koalicija levosredinska.

Ljubljanski mestni svet ima 45 sedežev, večino bi lahko tvorila koalicija Lista Zorana Jankovića, Levica in Gibanje Svoboda, ki bi skupaj imeli 27 svetnikov.

Janković je bil za župana Ljubljane prvič izvoljen 22. oktobra leta 2006 – takrat že v prvem krogu, in sicer z 62,99-odstotno podporo. Tokrat mu ni uspelo in je moral v drugi krog. Glasoval je na OŠ Oskarja Kovačiča, po jutranjem sprehodu na Golovcu, kot je povedal v izjavi. Ob oddaji glasu je volilno kampanjo pred drugim krogom ocenil kot korektno in spoštljivo.

Ljubljanski mestni svet bo v novem mandatu sicer zelo raznolik, a Janković je prepričan, da bo lahko deloval usklajeno.