Minister bo počakal s podpisom pogodbe za nakup helikopterjev

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar naj bi danes v skladu z napovedmi zgodaj popoldne na Brniku s podjetjem Leonardo podpisal pogodbo za nakup novih namenskih helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči. Iz Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) pa so medtem sporočili, da bodo vložili zahtevek za revizijo za razveljavitev postopka javnega naročila za nakup helikopterjev. Ministrstvo so pozvali, da do končne odločitve o zahtevku za revizijo zadrži sklenitev pogodbe z izbranim izvajalcem.

Minister je pojasnil, da se bo nujna pomoč izvajala v okviru ministrstva za zdravje, policija pa bo izvajala polete. Ponovil je, da je bila v postopek nabave vseskozi vključena stroka. Kot je dodal, spoštujejo zakonodajo, in ker je upravičeni predlagatelj predlagal revizijo, »bodo to potezo v duhu pravne države spoštovali in počakali na odločitev pristojnih institucij«.

Ker minister verjame, da odločevalci poznajo zakonske roke, ki ministrstvo veže k podpisu pogodbe v skladu z zakonom o javnem naročanju, upa in si želi, da bo odločitev v reviziji sprejeta v razumnem roku in bo primer obravnavan prednostno.

»Zakonski rok nam nalaga podpis pogodbe v roku 48 dni od dneva pravnomočnosti. Ta rok se izteče 26. septembra,« je pojasnil minister. Kaj sledi, če pogodba ne bo podpisana v roku, bodo povedali strokovnjaki, je dejal minister Poklukar. Proizvajalcu so pojasnili, da je bil sprožen postopek, in kot je pojasnil minister, so v podjetju Leonardo to sprejeli z razumevanjem.

Spomnil je, da je vlada Roberta Goloba sprejela odločitev o nakupu dveh namenskih helikopterjev z namenom boljše pomoči in oskrbe bolnikov in poškodovancev ter predvsem za krepitev javnega zdravstvenega sistema. »Bojim se, da vsi tisti, ki takšno odločitev rušijo, želijo vzpostaviti zasebni sistem, ki pa bo za državljanke in državljane bistveno dražji, zato je treba takšen nakup izvesti – če ne danes, pa jutri,« je dejal minister Poklukar.

Povedal je še, da sistem helikopterske nujne medicinske pomoči v Sloveniji že danes dobro deluje, izvaja pa ga vojska: »Ljudem je zagotovljena hitra, učinkovita in ustrezna pomoč tako ob nesrečah na cestah kot v gorah ter povsod tam, kjer ljudje potrebujejo pomoč s helikopterjem.«

Na očitke KPK, da je bila notranja revizija pomanjkljiva in da obstaja sum favoriziranja enega ponudnika, je minister dejal, da je bil cilj vseskozi, da Slovenija dobi najboljši možni helikopter in da je vse v skladu z zakonom, glede očitkov pa je zdaj na potezi Državna revizijska komisija (DRK). »Do današnjega dne imam zagotovilo, da je vse v redu, če bo ugotovljeno drugače, bomo to spoštovali,« je še pojasnil minister.

Komisija je proučila dokumentacijo, povezano z javnim naročilom za nakup helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči. Pri naročilu je ugotovila, da obstaja sum kršitve določb zakona o javnem naročanju, nezakonita oddaja naročila pa bi lahko pomenila oškodovanje premoženja večje vrednosti, so zapisali v sporočilu za javnost.